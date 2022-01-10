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Görenler yeni doğduğuna inanamadı! Yeni doğan bebek görünüşüyle sosyal medyada viral oldu

10.01.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Krystal Nicole Olson, sosyal medya hesabından yeni doğan oğlunun bir gönderisini paylaştı. 37 haftalık doğum yapan Olson bebeğinin şaşırtıcı bir şekilde 5 kilo doğduğunu açıkladı. Oğlunun yaşıtlarından bir hayli iri olduğunu ifade eden Olson, yeni doğduğunda dahi 3 aylık bebek tulumlarını giydiğini söyledi.

Görenler yeni doğduğuna inanamadı! Yeni doğan bebek görünüşüyle sosyal medyada viral oldu

Hamilelik kadınların hormonal olarak değişimler gösterdiği en zorlu süreçlerden biridir. Bebekler genellikle hamileliğin 37-42. haftalarında dünyaya gelir. Yeni doğan bir bebeğin ortalama ağırlığı ise erkek çocuklarında 3-4 kilo; kız çocuklarında ise 2-3 kilo arasında değişir. Ancak sosyal medyada kısa sürede popüler olan bir gönderide 37 haftalık hamileyken doğum yapan bir kadın 5 kilo ağırlığında bir bebek dünyaya getirdiğini söyledi. Bebeğinin hastanede çekilen ilk görüntülerini sosyal medya hesabından yayınlayan kadın şaşkınlık yarattı.

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“BENİ BU HALE GETİRDİ”

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Hamilelik dönemin zorlu geçtiğinden söz eden Olson, doğumun hemen öncesinde çekilen bir fotoğrafını “Beni bu hale getirdi” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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Sosyal medya kullanıcıları bebeğin görüntüsü karşısında şaşkınlık yaşadı. Kullanıcılar Olson’un gönderisini kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

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