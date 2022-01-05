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‘Dünyanın en güçlü çocuğu’ olarak biliniyordu! 13 yıl sonra görenler tanıyamadı

05.01.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giuliano Stroe, sadece 4 yaşındayken dünyanın en güçlü çocuğu seçilmişti. Dünya manşetlerinde kendisine çocuk yaşlarda yer bulmayı başaran Stroe, 13 yıl sonra değişimiyle herkesi şaşırttı. Ailesi 17 yaşındaki gence özel bir boks kulübü kurmak istediklerini dile getirdi.

‘Dünyanın en güçlü çocuğu’ olarak biliniyordu! 13 yıl sonra görenler tanıyamadı

4 yaşındayken dünyanın en güçlü çocuğu seçilen Stroe, dünya rekorunu kırmayı başarmıştı. Aradan geçen 13 yılın sonunda 17 yaşına basan Stroe tamamen tanımaz halde. Sosyal medya hesabından önceki yıllarda çekilen bir fotoğrafını elinde tutarak paylaşım yapan Stroe, dünya rekorlarını bir kez daha hatırlattı.

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GUINNESS MADALYASINI TAKTI

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Ellerinin üzerinde 33 metre yol giderek Guinness rekortmeni olan Stroe, 20210 yılında 90 derecelik açıda en fazla şınav çekme rekorunun da sahibi. Sosyal medya hesabından 17 yaşındaki haliyle geçmiş günlerine seslenen Stroe gönderisine, “17 ve 4 yaşında ben. Bir de Guinness Dünya Rekoru madalyası” notunu ekledi.

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