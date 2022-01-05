‘Dünyanın en güçlü çocuğu’ olarak biliniyordu! 13 yıl sonra görenler tanıyamadı

4 yaşındayken dünyanın en güçlü çocuğu seçilen Stroe, dünya rekorunu kırmayı başarmıştı. Aradan geçen 13 yılın sonunda 17 yaşına basan Stroe tamamen tanımaz halde. Sosyal medya hesabından önceki yıllarda çekilen bir fotoğrafını elinde tutarak paylaşım yapan Stroe, dünya rekorlarını bir kez daha hatırlattı.

GUINNESS MADALYASINI TAKTI

Ellerinin üzerinde 33 metre yol giderek Guinness rekortmeni olan Stroe, 20210 yılında 90 derecelik açıda en fazla şınav çekme rekorunun da sahibi. Sosyal medya hesabından 17 yaşındaki haliyle geçmiş günlerine seslenen Stroe gönderisine, “17 ve 4 yaşında ben. Bir de Guinness Dünya Rekoru madalyası” notunu ekledi.



