YEMEK

Görenleri şaşkına uğratan birbirinden tuhaf yiyecekler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 10.07.2018 16:07 | Son Güncelleme

Ben hayatımda ne böyle bir üzüm ne de bu kadar küçük ananas gördüm!

Görenleri şaşkına uğratan birbirinden tuhaf yiyecekler

Gülümseyen soğan

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Yılana benzeyen mısır gevreği

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Dünyanın en uzun üzümü

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İçi dışına dönen bir yumurta

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Kırmızı erikten hiçbir farkı olmayan yaban mersini

yaban

Daha önce eminim böyle bir limonu kimse görmedi!

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Tam olarak bir diş sarımsak

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Dünyanın en küçük ananası

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Çift başlı boğumlu üzüm

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Böyle bir yumurta olamaz!

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