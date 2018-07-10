Görenleri şaşkına uğratan birbirinden tuhaf yiyecekler
Eren Kuyucubaşı
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10.07.2018 16:07 | Son Güncelleme
Ben hayatımda ne böyle bir üzüm ne de bu kadar küçük ananas gördüm!
Gülümseyen soğan
Yılana benzeyen mısır gevreği
Dünyanın en uzun üzümü
İçi dışına dönen bir yumurta
Kırmızı erikten hiçbir farkı olmayan yaban mersini
Daha önce eminim böyle bir limonu kimse görmedi!
Tam olarak bir diş sarımsak
Dünyanın en küçük ananası
Çift başlı boğumlu üzüm
Böyle bir yumurta olamaz!
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