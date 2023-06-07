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Görevimiz Tehlike 7 film üç yılın ardından nihayet tamamlandı! Hayranları büyük bir merakla bekliyordu

07.06.2023 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan “Görevimiz Tehlike” serisinin yedinci filmi üç yılın ardından nihayet tamamlandı. "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm"ün yapım sürecinin resmen sona erdiği açıklandı.

Görevimiz Tehlike 7 film üç yılın ardından nihayet tamamlandı! Hayranları büyük bir merakla bekliyordu

Christopher McQuarrie'nin yönettiği "Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One" (Ölümcül Hesaplaşma - Birinci Bölüm) üç yıllık sürecin ardından tamamlandı. Vizyona girmesine 5 hafta kala tamamlanan serinin yedinci halkası için hayranları şimdiden heyecanlı. Görevimiz Tehlike 7 filminin 14 Temmuz’da vizyona girmesi bekleniyor.

TAM 3 YIL SÜRDÜ

“Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One" (Ölümcül Hesaplaşma - Birinci Bölüm) filmi için oyuncular ve çekim ekibi ilk olarak 2020 yılının Şubat ayında sete çıkmıştı. Çekimlere koronavirüs pandemisi nedeniyle 1 yıl ara verilmişti. Geçtiğimiz yılın Mart ayında yeniden çekimlerine başlanan film Nisan ayının sonralarında tamamlandı.

OYUNCU KADROSU DA AÇIKLANDI

Serinin son filminde McQuarrie ve Tom Cruise üçüncü kez bir araya geldi. Yapımı yaklaşık 290 milyon dolara mal olan filmde ayrıca Hayley Atwell, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Ving Rhames, Vanessa Kirby, Henry Czerny, Shea Whigham, Pom Klementieff ve Esai Morales rol aldı.

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