Görkemli eş anlamlısı nedir? görkemlinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Eş anlamlı kelimeler cümle içinde birbiri yerine kullanıldığında cümlede anlam bakımından herhangi bir değişiklik olmaz. Ancak anlamdaş kelimeleri aynı cümle içinde bir arada kullanmak kelime fazlalığına ve anlatım bozukluğuna neden olabilir. Görkemli kelimesi de yaygın olarak kullanılan ve birden fazla eş anlamı olan kelimelerden biridir. Görkemli eş anlamlısı olan sözcükler birbiri yerine kullanılabilir.

Görkemli Kelimesinin Eş Anlamlısı

Görkemli kelimesi sözlükte görünüşü ve büyüklüğü ile görenleri etkileyen olarak tanımlanır. Görkemli kelimesinin eş anlamı aynı olan diğer kelimeleri konuşma dilinde farklı şekillerde kullanarak kelime dağarcığını geliştirebilir, anlamları aynı olan kelimeleri daha kolay bir şekilde kavrayabiliriz. Eş anlamlı kelimeler sözlükte mana bakımından aynı olarak geçtiğinden cümle içinde herhangi birinin kullanımı anlam karmaşasına neden olmaz. Görkemlinin eş anlamlısı olan kelimeler şu şekilde sıralanabilir;

Muhteşem

Haşmetli

Gösterişli

Göz alıcı

Azametli

Debdebeli

Şatafatlı

Şaşaalı

Göz kamaşırıcı

Saltanatlı

Alaylı

Görkemli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesinde yer alan kelimelerden her biri anlam bakımından aynı olup cümle içinde birbiri yerine kullanılabilmektedir.

Görkemli Kelimesinin Eş Anlamlıları ile Örnek Cümleler

Kelimelerin anlamlarını daha iyi bir şekilde öğrenebilmek ve eş anlamlı kelimelerin birbiri yerine kullanımını yaygınlaştırabilmek için örnek cümlelerden yararlanılabilir. Örnek cümleler konuşma dilinde geçebilecek olayları tanımlarken sözcüklerin doğru kullanımını da öğrenmemizi sağlar. Görkemli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler aşağıdaki gibi listelenebilir;

Sarayın göz alıcı yapısı görenleri kendine hayran bırakıyordu.

Azametli duruşu ile Seyit Onbaşı Çanakkale Zaferinin bir simgesi haline gelmiştir.

Evindeki tüm mobilyalar şatafatlı altın sarısı rengindeydi.

Osmanlı’nın debdebeli dönemlerinde inşaa edilen tüm yapılar türünün en güzeliydi.

Gün doğuşu balkonundan muhteşem bir şekilde izleniyordu.

Hatice güzelliği ile köyün en gösterişli kızlarından biriydi.

Abdülhamit Han dış görünüşü ile haşmetli bir duruşa sahipti.



