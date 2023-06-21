MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Görümce konusu nedir, oyuncuları kimdir? Görümce nerede ve ne zaman çekildi? Bu akşam Tv'de

Görümce konusu nedir, oyuncuları kimdir? Görümce nerede ve ne zaman çekildi? Bu akşam Tv'de

21.06.2023 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görümce filmi zaman zaman televizyon erkanlarında yer alıyor. Vizyona çıktığı dönem çokça konuşulan film, izleyicilere eğlence dolu dakikalar yaşatacak. Görümce filmini izlemek isteyen merak edilen soruları sorgulamaya başladı. Peki, Görümce konusu nedir, oyuncuları kimdir? Görümce nerede ve ne zaman çekildi?

Görümce konusu nedir, oyuncuları kimdir? Görümce nerede ve ne zaman çekildi? Bu akşam Tv'de

Görümce filmi konusu ve oyuncuları gibi detaylar merak edildi. Gelin görümce arasındaki çekişmeyi komik bir anlatım ile ele alan film 2016 yılında vizyona girmişti. Görümce'nin yönetmenliğini Kıvanç Baruönü, yapımcılığını Necati Akpınar, senaryosunu Gupse Özay yazdı. İşte Görümce filmi hakkında detaylar...

GÖRÜMCE FİLMİ KONUSU

Yeliz, erkek kardeşi Ahmet'e fazlasıyla düşkündür. Yeliz'in bu düşkünlüğü nedeniyle iki kardeş birlikte yaşamaktadır. Fakat Yeliz'i kötü bir sürpriz beklemektedir. Zira Ahmet bir kıza aşık olmuştur. İşler hızlı gelişir ve Ahmet kıza evlenme teklifi eder. Bunu duyan Yeliz'in dünyası başına yıkılır. Yeliz'in umudu, Ahmet'in şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bu kızdan da ayırmaktır. Ancak işini şansa bırakmayan Yeliz, arkadaş grubuyla kafa kafaya verip kardeşiyle sevdiği kızı ayırma planları yapmaya başlar.

GÖ2

GÖRÜMCE FİLMİ OYUNCULARI

Gupse Özay'ın senaryosunu kaleme alıp başrolünde oynadığı filmde, Özay ile birlikte Eda Ece, Buğra Gülsoy, Zeynep Kankonde, Dilşah Demir ve Danilo Zanna gibi isimler kamera karşısına geçti.

GÖRÜMCE NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Kıvanç Baruönü'nün yönettiği Görümce filmi, İstanbul'da çekildi ve film 2 Aralık 2016 tarihinde vizyona girdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hababam Sınıfı'nın Bacaksız'ı Tuncay Akça bakın şimdi ne yapıyor!Hababam Sınıfı'nın Bacaksız'ı Tuncay Akça bakın şimdi ne yapıyor!
Ünlü oyuncu trafikte saldırıya uğradı! Yaşadığı dehşeti anlattıÜnlü oyuncu trafikte saldırıya uğradı! Yaşadığı dehşeti anlattı
MasterChef All Star'da büyük sürpriz! Favori yarışmacı ana kadrodaMasterChef All Star'da büyük sürpriz! Favori yarışmacı ana kadroda
Anahtar Kelimeler:
görümce Oyuncu ele gupse

En Çok Okunan Haberler

Şimşek’in çalışmak istediği 4 bakan yardımcısına onay çıktı

Şimşek’in çalışmak istediği 4 bakan yardımcısına onay çıktı

Fırat Delibaş böyle yakalandı! Adamlarıyla orada saklanıyormuş

Fırat Delibaş böyle yakalandı! Adamlarıyla orada saklanıyormuş

Emekli ve memur zammı için net tarih! Bakan duyurdu...

Emekli ve memur zammı için net tarih! Bakan duyurdu...

Okyanusta bir büyük facia daha! Onlarca kişi boğularak can verdi

Okyanusta bir büyük facia daha! Onlarca kişi boğularak can verdi

Markette çifte cinayet! Bekçi kuzen dehşet saçtı...

Markette çifte cinayet! Bekçi kuzen dehşet saçtı...

Asgari ücret zammı tamam, sıra memur ve emekli zammında

Asgari ücret zammı tamam, sıra memur ve emekli zammında

Günün Videosu

Yeşilçam efsanesi Nuri Alço intihar girişimini engelledi! O anlar sosyal medyada gündem oldu
Yeşilçam efsanesi Nuri Alço intihar girişimini engelledi! O anlar sosyal medyada gündem oldu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Kaçtıklarını düşünen baba kızını ve sevgilisini öldürüp timsahlara yem etti

Kaçtıklarını düşünen baba kızını ve sevgilisini öldürüp timsahlara yem etti

Cep telefonunu şarj etmek istedi! Kabusu yaşadı

Cep telefonunu şarj etmek istedi! Kabusu yaşadı

Davetlerin en göz alıcı kişisi olun! O takım elbisede 2100 TL indirim

Davetlerin en göz alıcı kişisi olun! O takım elbisede 2100 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.