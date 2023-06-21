Görümce konusu nedir, oyuncuları kimdir? Görümce nerede ve ne zaman çekildi? Bu akşam Tv'de

Görümce filmi konusu ve oyuncuları gibi detaylar merak edildi. Gelin görümce arasındaki çekişmeyi komik bir anlatım ile ele alan film 2016 yılında vizyona girmişti. Görümce'nin yönetmenliğini Kıvanç Baruönü, yapımcılığını Necati Akpınar, senaryosunu Gupse Özay yazdı. İşte Görümce filmi hakkında detaylar...

GÖRÜMCE FİLMİ KONUSU

Yeliz, erkek kardeşi Ahmet'e fazlasıyla düşkündür. Yeliz'in bu düşkünlüğü nedeniyle iki kardeş birlikte yaşamaktadır. Fakat Yeliz'i kötü bir sürpriz beklemektedir. Zira Ahmet bir kıza aşık olmuştur. İşler hızlı gelişir ve Ahmet kıza evlenme teklifi eder. Bunu duyan Yeliz'in dünyası başına yıkılır. Yeliz'in umudu, Ahmet'in şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bu kızdan da ayırmaktır. Ancak işini şansa bırakmayan Yeliz, arkadaş grubuyla kafa kafaya verip kardeşiyle sevdiği kızı ayırma planları yapmaya başlar.

GÖRÜMCE FİLMİ OYUNCULARI

Gupse Özay'ın senaryosunu kaleme alıp başrolünde oynadığı filmde, Özay ile birlikte Eda Ece, Buğra Gülsoy, Zeynep Kankonde, Dilşah Demir ve Danilo Zanna gibi isimler kamera karşısına geçti.

GÖRÜMCE NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Kıvanç Baruönü'nün yönettiği Görümce filmi, İstanbul'da çekildi ve film 2 Aralık 2016 tarihinde vizyona girdi.



