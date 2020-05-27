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Görümce konusu nedir, oyuncuları kimler? Gupse Özay'ın Görümce filmi ne zaman çekildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2020 19:49 | Son Güncelleme

Sevilen oyuncu Gupse Özay'ın senaryosunu yazdığı ve başrolde oynadığı Görümce filmi bu akşam Kanal D'de yayınlanıyor. Aralık 2016'da vizyona giren Görümce filmi sinemalarda büyük ilgi görmüştü. Peki Görümce filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Görümce konusu nedir, oyuncuları kimler? Gupse Özay'ın Görümce filmi ne zaman çekildi?

Gelin ve görümce arasındaki ilişkileri mizahi bir dille ele alan Görümce filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. İşte Görümce filmi konusu ve oyuncu kadrosu…

GÖRÜMCE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yeliz erkek kardeşi Ahmet’e fazlasıyla düşkündür. Yeliz’in bu düşkünlüğü sonucu ikili birlikte yaşamaktadır. Fakat Yeliz’i kötü bir sürpriz beklemektedir, zira Ahmet bir kıza aşık olmuştur. İşler hızlı gelişir ve Amet kıza evlenme teklifi eder. Bunu duyan Yeliz’in dünyası başına yıkılır. Yeliz’in umudu, Ahmet’in şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bu kızdan da ayrılmasıdır.

GÖRÜMCE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün yaptığı filmde yerli komedilerin sevilen yüzü Gupse Özay başrolde oynuyor. Özay aynı zamanda filmin senaryosunu da yazdı. Televizyonların sevilen isimlerinden Eda Ece, Buğra Gülsoy, Dilşah Demir, İnci Pars gibi isimler de filmde yer alacak.


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