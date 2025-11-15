Görünce midesi bulandı! Fırından ekmek aldı, içinden çıkan hayrete düşürdü

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesi'nde yaşayan Yücel Aydın, şehirde ünlü olan ve birçok şubesi olan fırından 2 ekmek aldı. Eve gidince ekmeğini bölen adam gördüğü manzara karşısında şoka uğradı.

NAYLON ÇIKTI

Naylon parça ile karşılaşan adam, midesinin bulandığını söyledi. Aydın, ekmeği yiyemediğini ve bir daha bahse konu fırından alışveriş yapmayacağını söyledi.

51 yaşındaki Yücel Aydın, "Ekmeği aldım, eve geldim. Hanım yemeği hazırlamış. İştahlı bir şekilde sofraya oturdum, iştahsız halde kalktım. Ekmeği ilk böldüğümde böyle bir şeyle karşılaştım. İçinde plastik cisim vardı. Tatlı poşeti mi, yoksa plastik mi olduğunu tam anlamadım. Ne olduğunu da hiç incelemedim zaten. Görür görmez iştahım kaçtı, sofradan kalktım. Tekrar fırına gitmedim, gitme gereği duymadım çünkü akşam yorgundum. Hamuruna dikkat edilmemiş diye düşünüyorum, çünkü sonradan düşme olayı değil gibi gözüküyor. Ekmekle beraber fırına girmiş, hamuruna karışmış." diye konuştu.