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Göründüğü kadar basit değil: Yumurta pişirirken bu hatalardan kaçının

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 10.12.2018 11:13 | Son Güncelleme

Kolay pişirilen bir yiyecek olması onun her zaman kusursuz yapılacağı anlamına gelmiyor. Bazen çok pişirilmeden dolayı kurur ya da aşırı cıvık kalır ve lezzetine bir şekilde varılmaz. Son derece basit ama bir o kadar lezzetli olan yumurtayı pişirme inceliklerini sizlerle paylaşacağız şimdi. Bu yöntemlerle her defasında tam kıvamında yumurta pişirmek mümkün olacak.

Göründüğü kadar basit değil: Yumurta pişirirken bu hatalardan kaçının

Hata 1: Yüksek ateş

ateş

Yüksek ateşten kaçının. Yüksek sıcaklıkta yumurtalar çabucak kuruyacak ve gevrek bir tat ortaya çıkacaktır. Kısık ateş tavada yumurta pişirmek için idealdir.

Hata 2: Yanlış tava seçimi

omlet

Özellikle yumurta pişirmek için bir tava edinin. Teflon tava yumurta pişirmek için doğru seçimdir. Her tava yumurta pişirmek için uygun değildir, çünkü yumurtalar tabana kolayca yapışır.

Hata 3: Fazla tuz eklemek

tuz

Az bir miktar tuz yumurtaların tadını güçlendirmeye yeter. Üstelik aşırı tuz tüketimi sağlığımız için oldukça riskli. Yumurtalara az tuz atmak bir şey kaybettirmeyecek, aksine doğru tadı almanıza yardımcı olacaktır.

Hata 4: Yumurtaları tavada kırıyorsunuz

aa

Sağlığınız için bu aşama çok önemli. Yumurtayı kırmadan önce yıkayın ve tavada kırmayın. Yumurta kabuğunda, dışkı yoluyla bulaşmış yüksek miktarda bakteri vardır. Bunun sonucunda da salmonella hastalığı gibi ciddi sağlık problemleri gelişebilir. Bu sebeple kırmadan önce muhakkak yıkayın. Her ihtimale karşı yumurtayı tavada kırmayın, çünkü pişirirken kabukların içinde kalmasını kimse istemez...


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yumurta pişirmek yumurta yıkanmalı mı

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