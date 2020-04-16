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Görünmeyen Misafir filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Görünmeyen Misafir hangi ülkede ne zaman çekildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2020 22:56 | Son Güncelleme

Görünmeyen Misafir filmini, özellikle senaryosuyla dikkatleri üzerine çekmişti. Yönetmenliğini Oriol Paulo'nun yaptığı Görünmeyen Misafir, son dönem İspanyol filmleri arasında en sevilenlerden birisi olmuştu. Görünmeyen Misafir filmi TRT 1'de 16 Nisan Perşembe akşamı 23.15'de yayınlanacak. Peki Görünmeyen Misafir filminin konusu ne? Görünmeyen Misafir filminde hangi kim oynuyor? İşte detaylar…

Görünmeyen Misafir filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Görünmeyen Misafir hangi ülkede ne zaman çekildi?

Son zamanlarda İspanyol filmlerinin en iyilerinden biri olan Görünmeyen Misafir, yayınlandığı tarihte çok konuşulmuştu. Sürpriz sonlu hikayesi ile izleyenleri şok eden Görünmeyen Misafir filminin konusu merak edilmeye başlandı. Gizemli bir gerilim filmi olan Görünmeyen Misafir filmi 6 Ocak 2017'de İspanya'da gösterime girdi. Görünmeyen Misafir filminin konusu ne? Görünmeyen Misafir filminde hangi oyuncular oynuyor?

Görünmeyen Misafir

GÖRÜNMEYEN MİSAFİR FİLMİNİN KONUSU

Varlıklı bir iş adamı olan Adrián Doria, Asya pazarı ile yaptığı ticari anlaşmaları ve yüksek teknoloji şirketi sebebiyle ‘Yılın Adamı' olarak adlandırılmıştır. Bir dağ oteli odasında yanında fotoğrafçı sevgilisi Laura Vidal'ın cesedi dururken polis tarafından tutuklanır. Kendisine güvenilir bir savunma mekanizması oluşturmak için kendi avukatı Felix Leiva tarafından tavsiye edilen ve tanık hazırlama ile adli bildirimlerde uzman deneyimli bir avukat olan Virginia Goodman ile tanışır.

Adrian, Virginia'yla cinayet ve sevgilisi Laura ile ilişkisi hakkında konuşur. Her ikisi de Daniel Garrido adında bir adamın öldüğü araba kazasında yer almıştır. Laura'nın Daniel'in ölümü nedeniyle hapse girmekten kaçınmak için Laura'nın onu nasıl yönlendirdiğinden söz eder. Aynı zamanda avukatı Felix, olayların seyrini değiştirebilecek bir delil araştırmaktadır. Virginia ve Adrian, vaka hakkında konuşmalarını sürdürürler ama Adrian'ın ifadesinden ikna olmayan Virginia onu hikayesinin karanlık noktalarını açığa çıkarması için zorlar. Bulmacada gerçek ve yalan kolayca yer değiştirecektir.

GÖRÜNMEYEN MİSAFİR FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

2017 İspanyol yapımı olan filmin yönetmen koltuğunda Oriol Paulo oturuyor. Başrollerinde Mario Casas, Barbara Lennie, Jose Coronado, Francesc Orella, Paco Tous yer alıyor.

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