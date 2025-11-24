Mynet Trend

Nilgün Akbıyık

Görünmez ama yorucu: Kulakta çınlamanız varsa dikkat!

24.11.2025 10:06
Kulakta çınlama (tinnitus), dışarıdan hiçbir ses olmamasına rağmen kişinin kulağında uğultu, vızıltı veya çan sesi duymasıyla ortaya çıkan yaygın bir rahatsızlık. Basit bir geçici durum olabileceği gibi, altta yatan işitme kaybı, stres, yüksek tansiyon veya gürültü maruziyeti gibi nedenlerle kronikleşebilir.

Kulağında çınlama hisseden birçok kişi, bunu çoğu zaman yorgunluğa ya da uykusuzluğa bağlar. Fakat çınlama sürekli hale geldiğinde yalnızca bir rahatsızlık olmaktan çıkar ve kişinin yaşam kalitesini etkileyen bir tabloya dönüşür. Son yıllarda şehir yaşamının yoğun gürültüsü, yüksek sesle müzik dinleme alışkanlığı ve stres faktörlerinin artmasıyla birlikte tinnitus vakaları belirgin şekilde çoğaldı.

TİNNİTUS NEDEN ORTAYA ÇIKAR?

Kulak çınlamasının tek bir nedeni yoktur. Gürültülü ortamlarda uzun süre bulunmak, kulak enfeksiyonları, kulak kirinin birikmesi, ani işitme kaybı, tansiyon problemleri, stres ve bazı ilaçlar bu durumu tetikleyebilir. Bazen de belirgin bir neden bulunmaz, ancak işitme sinirlerinin hassaslaşması çınlama hissini artırabilir.

HAYATI SESSİZCE ETKİLİYOR

Çınlama, özellikle geceleri sessizlikte daha belirgin hale gelir ve kişinin uyku kalitesini bozar. Odaklanma güçlüğü, sinirlilik, anksiyete ve yorgunluk gibi sorunlara yol açabilir. Sesin şiddeti kişiden kişiye değişir; bazen hafif bir uğultu, bazen de dayanılması güç bir vızıltı şeklinde hissedilebilir.

BU DURUMLARDA DOKTORA BAŞVURUN

Çınlama birkaç günden uzun sürüyorsa, tek taraflıysa, ani geliştiyse veya işitme kaybı eşlik ediyorsa mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanı değerlendirmelidir. İşitme testleriyle hem neden araştırılır hem de uygun tedavi planlanır. Gerekirse ses terapileri, yaşam tarzı düzenlemeleri ve ilaç tedavileri devreye girebilir.

