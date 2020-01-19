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  4. Görünmez kaza! Celia Freijeiro elbisesi canlı yayında düştü

Görünmez kaza! Celia Freijeiro elbisesi canlı yayında düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 12:08 | Son Güncelleme

İspanya'da önceki gün gerçekleşen Feroz Ödül Töreni sırasında talihsiz bir an yaşandı. Geceye damga vuran oyuncu Celia Freijeiro, törende iki kez ödül alırken, ekip arkadaşlarıyla kutlama yaptığı sırada elbisesi düştü. Genç oyuncu sevinç çığlıkları atarken bir anda üstsüz kaldı. Görüntüler sosyal medyada olay oldu.

Görünmez kaza! Celia Freijeiro elbisesi canlı yayında düştü

İspanyol televizyonlarının en önemli etkinliklerinden biri olan Feroz Ödülleri’nde önceki gün talihsiz bir an yaşandı…Oyunculuğuyla geceye damga vuran ve iki ödül birden alan 36 yaşındaki Celia Freijeiro, etkinlik sonrasında ekip arkadaşlarıyla kutlama yapmak istedi. Vida Perfecta isimli dizinin yıldızı olan oyuncu hiç beklemediği bir olayla kamuoyunun hafızalarına kazındı.

Canlı yayına katılan ve stüdyodakilerin sorularını yanıtlayan genç oyuncu ve arkadaşları sevinç içerisinde eğlenirken bir anda olanlar oldu… Freijieiro’nun straplez elbisesi sevinç kutlamalarına dayanamadı ve genç oyuncunun beyaz renkli şık elbisesi düştü. Elbisenin altında sütyen kullanmayan başarılı oyuncunun göğüsleri canlı yayında ortaya çıktı.

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Başarılı oyuncu kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaşadıklarıyla dalga geçmeyi de ihmal etmedi.

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Genç oyuncu yaşananları sosyal medyada paylaştı. Freijieiro, “Önce Sabrina, sonra Janet Jackson ve şimdi de ben. Meme uçlarına özgürlük” diyerek yaşadıklarıyla dalga geçti ve videoyu paylaştı.

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