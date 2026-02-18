Görüntüler Bitlis'ten: Tilkiler şehir merkezine indi!

Kış mevsiminin sert geçmesi ve besin arayışı tilkileri insan yaşamının olduğu yerlere yöneltmeye başlattı.

Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi ve doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen, Bitlis’te ayı, tilki ve kurt gibi pek çok yaban hayvanının görülebildiğini belirterek, son dönemde özellikle tilki sayısında artış yaşandığını ifade etti.

Önen, tilkilerin sulak ve doğal alanlarda avlanırken görüntülendiğini, zaman zaman kendi aralarında rekabet ve kavga ettiklerini dile getirdi.

Önen, "Vatandaşların yaban hayvanlarına yaklaşmaması, beslemeye çalışmaması ve özellikle gece saatlerinde karşılaşıldığında sakin davranarak mesafeyi koruması gerekir" dedi.

Kaynak: İHA