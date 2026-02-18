Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Görüntüler Bitlis'ten: Tilkiler şehir merkezine indi!

İçerik devam ediyor

Bitlis’in farklı bölgelerinde son günlerde kaydedilen görüntüler, tilkilerin hem doğal alanlarda hem de şehir merkezine yakın bölgelerde daha sık görülmeye başlandığını ortaya koydu.

Kış mevsiminin sert geçmesi ve besin arayışı tilkileri insan yaşamının olduğu yerlere yöneltmeye başlattı.

Görüntüler Bitlis ten: Tilkiler şehir merkezine indi! 1

Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi ve doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen, Bitlis’te ayı, tilki ve kurt gibi pek çok yaban hayvanının görülebildiğini belirterek, son dönemde özellikle tilki sayısında artış yaşandığını ifade etti.

Görüntüler Bitlis ten: Tilkiler şehir merkezine indi! 2

Önen, tilkilerin sulak ve doğal alanlarda avlanırken görüntülendiğini, zaman zaman kendi aralarında rekabet ve kavga ettiklerini dile getirdi.

Görüntüler Bitlis ten: Tilkiler şehir merkezine indi! 3

Önen, "Vatandaşların yaban hayvanlarına yaklaşmaması, beslemeye çalışmaması ve özellikle gece saatlerinde karşılaşıldığında sakin davranarak mesafeyi koruması gerekir" dedi.
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hindistan uçağında 'tuvalet' krizi! Yüzlerce yolcu kullanınca...Hindistan uçağında 'tuvalet' krizi! Yüzlerce yolcu kullanınca...
Ütü yanığı baskılı gömleğin fiyatı dudak uçuklattı!Ütü yanığı baskılı gömleğin fiyatı dudak uçuklattı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bitlis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Açıklaması kafaları karıştırmıştı! Hamaney'den tansiyonu yükseltecek paylaşım

Açıklaması kafaları karıştırmıştı! Hamaney'den tansiyonu yükseltecek paylaşım

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama geldi

Yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama geldi

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.