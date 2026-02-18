Mynet Trend

Hindistan uçağında 'tuvalet' krizi! Yüzlerce yolcu kullanınca...

Doğukan Akbayır

ABD'den Hindistan'a giden bir yolcu uçağında eşi benzerine rastlanmamış bir olay yaşandı. Uçakta yolcuların çok sık şekilde tuvalet kullanımı sonrası tuvalette arıza oluştu. Uçağın içini saran kötü koku nedeniyle kaptan, uçuşu iptal ederek havalandığı yere geri döndü.

People'da yer alan habere göre Chicago'dan Yeni Delhi'ye gitmekte olan Air India'ya ait yolcu uçağı kalkıştan yaklaşık 10 saat sonra büyük bir tuvalet kriziyle karşı karşıya kaldı.

Hindistan uçağında tuvalet krizi! Yüzlerce yolcu kullanınca... 1

KÖTÜ KOKU TÜM UÇAĞI SARDI

Gelen bilgilere göre yolcuların çok sık bir şekilde uçak tuvaletini kullanmaları sonucu uçaktaki 12 tuvaletten 8'i kullanılamaz hale geldi.

Hindistan uçağında tuvalet krizi! Yüzlerce yolcu kullanınca... 2

Tuvaletlerdeki arıza sonrası uçağı saran kötü koku ciddi bir rahatsızlığa yol açtı.

Hindistan uçağında tuvalet krizi! Yüzlerce yolcu kullanınca... 3

KAPTAN UÇUŞU İPTAL EDEREK GERİ DÖNDÜ

Yüzlerce yolcunun 4 tuvaleti kullanması sonucu uçak içerisinde hakim olan büyük kaos sonrası uçağın kaptanı kalkış yeri olan Chicago'ya geri döndü.

Hindistan uçağında tuvalet krizi! Yüzlerce yolcu kullanınca... 4

