Hindistan uçağında 'tuvalet' krizi! Yüzlerce yolcu kullanınca...

People'da yer alan habere göre Chicago'dan Yeni Delhi'ye gitmekte olan Air India'ya ait yolcu uçağı kalkıştan yaklaşık 10 saat sonra büyük bir tuvalet kriziyle karşı karşıya kaldı.

KÖTÜ KOKU TÜM UÇAĞI SARDI

Gelen bilgilere göre yolcuların çok sık bir şekilde uçak tuvaletini kullanmaları sonucu uçaktaki 12 tuvaletten 8'i kullanılamaz hale geldi.

Tuvaletlerdeki arıza sonrası uçağı saran kötü koku ciddi bir rahatsızlığa yol açtı.

KAPTAN UÇUŞU İPTAL EDEREK GERİ DÖNDÜ

Yüzlerce yolcunun 4 tuvaleti kullanması sonucu uçak içerisinde hakim olan büyük kaos sonrası uçağın kaptanı kalkış yeri olan Chicago'ya geri döndü.