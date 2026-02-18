Sahillerde adım adım arıyorlar! Bulanlar köşeyi dönüyor

Balina kusmuğu olarak bilinen ambergrisinin gramı altınla yarışıyor. Özellikle fırtınalı havaların ardından sahillere vuran bu madde, okyanus akıntılarıyla kıyıya vurduğunda sertleşerek taşlaşıyor. İlk görüşte yosunlu bir taşı andırıyor. Maddenin gerçek değeri uzmanlar tarafından onaylandığında ise adeta milyonlar kazandırabiliyor.

BULANLAR KÖŞEYİ DÖNÜYOR

Ambergrisin servet değerinde olmasının asıl sebebi kozmetik dünyası. Dünyaca ünlü parfüm markaları, kokunun kalıcılığını artırmak ve notaları sabitlemek için bu maddeyi kullanıyor. Parfümlerin kalıcılığını artırdığı için dünyaca ünlü markalar bu maddeyi satın almak için devasa bütçeler ayırıyor.

Geçmişte Türkiye’de de ambergris ile ilgili yasa dışı olaylar yaşanmıştı. Mersin’de gerçekleştirilen bir operasyonda yaklaşık 43 kilogram ambergris ele geçirilmiş ve piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu belirlenmişti.

Uzmanlar, ispermeçet balinalarının koruma altındaki türler arasında olduğuna dikkat çekiyor ve sadece denizde doğal yollarla oluşup kıyıya vuran ambergris parçasının toplanmasının yasal olduğunu belirtiyor. Balinalara zarar vermek ya da müdahalede bulunmak ise kesinlikle yasak.