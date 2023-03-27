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  4. Görüntüler dehşete düşürdü! İniş yaptığı sırada yere çakıldı

Görüntüler dehşete düşürdü! İniş yaptığı sırada yere çakıldı

27.03.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da Sahil Güvenliğe ait ALH-DHRUV Mark 3 tipi helikopter iniş yaptığı sırada düştü. Helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, helikopterin kameraya yansıyan düşme anları izleyenleri dehşete düşürdü.

Hindistan’ın Kerala eyaletinde yer alan Kochi şehrinde Sahil Güvenliğe ait helikopter Kochi Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptığı sırada düştü. Kazada ALH-DHRUV Mark 3 tipi helikopterde bulunan 3 mürettebat yaralandı.

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KAZANIN SEBEBİ...

Helikopterin eğitim uçuşu için havalanmasından kısa bir süre sonra döngüsel kontrol sistemlerinin yanıt vermemesi nedeniyle acil inişe geçtiği sırada kazanın meydana geldiği ifade edildi.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, mürettebatın minimum kontrolle helikopteri en güvenli şekilde yere indirdiği açıklandı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan helikopter

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