Görüntüler gündem olmuştu! Bira kasalarıyla haç yapan şahıslar gözaltına alındı

Eskişehir'de 3 kişi, 'Cadılar Bayramı' kutlamalarında bira kasalarıyla haç işareti yaptı. Olay sosyal medyada kısa sürede yayılırken, başsavcılık harekete geçti. Bira kasalarıyla haç işareti yapan şahıslar 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik/Aşağılama' suçundan gözaltına alındı. İşte detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

Eskişehir’de 3 kişi, 30 Ekim Perşembe gece 23.00 sıralarında ‘Cadılar Bayramı’ etkinliğine katılmak için boş bira kasalarından Hristiyanlara ait haç işareti oluşturarak sokaklarda gezdi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların hızla yayılmasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ilgili kişiler gözaltına alındı.

Eskişehir Valiliği tarafından yapılan basın açıklamasında şüphelilerin ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik/Aşağılama’ suçu kapsamında işlem yapılmak üzere gözaltına alındığı belirtildi.

Valilik açıklamasında, “30.10.2025 günü saat 23.00 sıralarında ilimiz merkezinde 3 kişinin bira kasalarından oluşturulmuş haç işareti ile yaya olarak dolaştıkları tespit edilmesi üzerine, söz konusu 3 kişi ekiplerimizce yakalanmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda haklarında ‘Halkı Kin Ve Düşmanlığa Tahrik/Aşağılama’ suçu kapsamında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınmışlardır” ifadelerine yer verildi.

