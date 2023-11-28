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Görüntüler gündem olmuştu! Nihal Candan sır gibi saklıyordu, evliliğin sırrı çözüldü

28.11.2023 08:11 | Son Güncelleme:
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Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olay sonrasında Nihan Candan'ın evli olduğu ortaya çıkmıştı. Gündeme bomba gibi düşen evlilik ile ilgili olarak yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

Dilan Polat ve Engin Polat olayları sonrasında gündemin en çok konuşulan iki ismi Bahar ve Nihal Candan kardeşler olmuştu. Bahar ve Nihal geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Cezaevinde yemekleri beğenmeyen ve sayıma çıkmak istemeyen Candan kardeşlerden Nihal Candan'ın evli olduğu ortaya çıkmıştı.

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Candan'ın 4 ay önce iş insanı Mehmet Faruk Çiçek'le evlendiği ana ait görüntüler paylaşılmıştı.

SIR PERDESİ ARALANDI

Şaşırtan evliliğin sır perdesi aralandı. Nihal Candan'ın 4 aylık eşinin neden herkesten sakladığı anlaşıldı. Mehmet Faruk Çiçek, Suriyeli bir iş kadını ile evliydi. Boşandıktan sonra Nihal Candan ile aşk yaşamaya başladı. Çocukları için bu evliliği duyurmak istemedi.

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ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDI

Suriyeli o iş kadını bir dönem Mehmet Faruk Çiçek'in lojistik şirketinde de çalışmıştı. Çiçek, Nihal Candan ile tanışınca evliliğin üstüne kara bulutlar çöktü. Çiçek karısından anlaşmalı olarak boşandı ve 4 ay önce de Nihal Candan'la nikah masasına oturdu. Her şeyini paylaşan Nihal Candan ile kocası ortalık daha fazla karışmasın diye nikahı sır gibi sakladı.

Show Haber'in haberine göre Çiçek'in avukatı nikah ile ilgili olarak "Evlilik, ailenin gelenekleri açısından mahremiyet nedeniyle çocukların psikolojisi için duyurulmadı" dedi.

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Bahar Candan Nihal Candan evlilik sosyal medya evlendi
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