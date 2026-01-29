Görüntüler infiale yol açmıştı! Küçük çocuğu dudağından öpmüştü: Öğretmeni değil annesiymiş

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü büyük tepki çekmişti. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir alışveriş merkezinde öğretmeni olduğu küçük öğrenciyi dudağından öpen kişi kısa süre içerisinde gündeme bomba gibi düşmüştü. O kişiden açıklama geldi.

ANNESİYMİŞ

Yapılan açıklamada, görüntülerdeki kişinin küçük çocuğun öğretmeni değil annesi olduğunu iddia etti.

O anne görüntülerin viral olmasının ardından gözaltına alındığını ve geceyi savcılıkta geçirdiğini belirtirken, çocuğu ve kendisinin durumdan büyük mağduriyet yaşadığını ifade etti.