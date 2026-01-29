Mynet Trend

Görüntüler infiale yol açmıştı! Küçük çocuğu dudağından öpmüştü: Öğretmeni değil annesiymiş

Doğukan Akbayır

Geçtiğimiz günlerde öğretmeni olduğu iddia edilen bir kadın, bir çocuğu dudağından öpmüş ve bu durum sosyal medyada infiale yol açmıştı. Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından çocuğu öpen kişinin öğretmeni olmadığı annesi olduğu ortaya çıktı. O anne açıklamada bulundu. İşte detaylar!

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü büyük tepki çekmişti. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir alışveriş merkezinde öğretmeni olduğu küçük öğrenciyi dudağından öpen kişi kısa süre içerisinde gündeme bomba gibi düşmüştü. O kişiden açıklama geldi.

ANNESİYMİŞ

Yapılan açıklamada, görüntülerdeki kişinin küçük çocuğun öğretmeni değil annesi olduğunu iddia etti.

O anne görüntülerin viral olmasının ardından gözaltına alındığını ve geceyi savcılıkta geçirdiğini belirtirken, çocuğu ve kendisinin durumdan büyük mağduriyet yaşadığını ifade etti.

Öğretmen öğrenci
