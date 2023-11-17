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Görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu! Şampiyonlar Ligi maçında İsrail'e büyük protesto! Hazırlık yaptılar, yasağa rağmen bir anda ortaya çıktılar

17.11.2023 10:01 | Son Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında Real Sociedad ile Benfica karşı karşıya geldi. İspanya'daki Anoeta Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşılaşmadaki en dikkat çeken olaylardan biri ise Sociedad taraftarlarının yasağa rağmen İsrail'i protesto etmesi oldu. İşte detaylar...

Görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu! Şampiyonlar Ligi maçında İsrail'e büyük protesto! Hazırlık yaptılar, yasağa rağmen bir anda ortaya çıktılar

Real Sociedad ile Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında kozlarını paylaştı. Her iki takım için de büyük öneme sahip olan maçta kazanan taraf, 3-1'lik skrola Benfica oldu. Bu sonucun ardından La Liga ekibi, bir üst tura yükselmeyi garantiledi.

MAÇA DAMGA VURAN OLAY

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İspanya'daki Anoeta Stadyumu'nda oynanan müsabakaya damga vuran olay ise taraftarların İsrail'e karşı gösterdiği protesto oldu.

KAN İZİ BULUNAN KIYAFETLER VE BAYRAKLAR

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Birkaç Sociedad taraftarı, üzerinde kan izi bulunan kıyafetler giydi ve ellerine Filistin bayrakları alarak kale arkasındaki boşluk olan bölüme yerleşti.

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Real Sociedad taraftarlarının Gazze'de yaşanan olaylara sessiz kalmadığı görüntüler ve hazırladığı konsept, sosyal medyanın gündemine oturdu.

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