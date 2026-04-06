Görüntüler Türkiye'den: Nisan ayında çocuklar kar topu oynadı!

Ülkemizin en sıcak bölgelerinden biri olan Akdeniz'de yer alan Adana'da dün dolu yağışı etkili oldu. Yağışların ardından oluşan ve erimeyen buz kütlelerinde çocuklar kar topu oynayarak eğlendi.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da dün akşam etkili olan dolu ve sağanak yağmur nedeniyle merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde buz kütleleri oluştu. Sabah saatlerinde ise erimeyen kar kütlelerini gören çocuklar, soluğu parklarda aldı.

Çocuklar oluşan kar kütlelerinin üzerinde kayarak ve oynayarak keyifli anlar yaşadı. Ortaya çıkan görüntüler hem şaşırttı hem de renkli anlara sahne oldu.

BELEDİYE KAR KÜTLELERİNİ TEMİZLEDİ

Öte yandan belediye ekipleriyse oluşan kar kütlelerini iş makineleriyle temizlemek için çalışma başlattı.

Oynamaya gelen çocuklardan Yiğit Aslan Demirci, "Haberlerde dolu yağdığını, kar kütleleri oluştuğunu görünce buraya oynamaya geldik. Çok eğlendik, çok güzel bir görüntü" dedi.

Sait Işık ise karla oynamayı çok sevdiğini belirterek, "Arkadaşlarımızla kar topu oynadık, çok eğlendik. Kepçe buradaki karları kaldırıyor keşke kaldırmasa" diye konuştu.

"ADANA'DA KAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ"

Mahalle sakinlerinden Selim Ağaçdalı ise böyle bir olayla daha önce hiç karşılaşmadığını anlatarak, "Eskiden yağan kar yere düşmeden erirdi ama şimdi burada kütleler oluştu. Çocuklar çok mutlu, bizler çok mutluyuz. Çok güzel bir görüntü var hatta arkadaşlarımızla Adana'da kar hayatı olumsuz etkiledi diye espri yaptık" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA

