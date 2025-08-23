Mynet Trend

Görüntüler yapay zeka değil gerçek! Dev kiliseyi yolun ortasında böyle taşıdılar...

İsveç’in Kiruna kentindeki 113 yıllık ahşap kilise, toprak kayması tehlikesiyle karşı karşıya kalınca 5 kilometre uzağa taşındı.

Görüntüler yapay zeka değil gerçek! Dev kiliseyi yolun ortasında böyle taşıdılar... 1

TEKERLEKLİ PLATFORMLA TAŞINDI

İki gün süren taşıma işlemi sırasında 672 ton ağırlığındaki yapı, tekerlekli platformların üzerine oturtularak saatte yarım kilometre hızla yeni yerine ulaştı. Yetkililer, sekiz yıllık planlama sonrası yaklaşık 45 milyon avroya mal olan yer değişikliğinin bir başlangıç olduğunu bildirdi. Kentin tamamının da 2035 yılına kadar aynı bölgeye taşınacağı belirtildi.

Görüntüler yapay zeka değil gerçek! Dev kiliseyi yolun ortasında böyle taşıdılar... 2

Kiruna şehri, dünyanın en büyük demir cevheri madenlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Avrupa’nın en büyük yer altı madeninin genişlemesi için yeri değiştirilen Kiruna Kilisesi için taşınmanın yapılacağı yollar 9 metreden 24 metreye genişletildi.

Mynet'in Sesi
