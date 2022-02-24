Görüntüsü şık, lezzeti muhteşem: Lübnan keki tarifi

Hamuruna koyduğunuz zerdeçal için "Acaba keki acılaştırır mı?" diye düşünmeyin. Bol vanilya ve şeker o acılığı yok ediyor. Yine de dilerseniz denemek amaçlı olarak, ilk yaptığınızda 2 tatlı kaşığı yerine 1 tatlı kaşığı zerdeçal koyun. Hamur yine sapsarı olacak. Lübnan keki, içindeki zerdeçalın şifasından da faydalanacağınız lezzetli bir tarif. Üstelik yumurta kokusunu sevmeyenler için de alternatif bir kek tarifi olarak öne çıkıyor diyebiliriz. O halde kekin malzemelerini hazırlayıp hemen yapımına geçelim!

LÜBNAN KEKİ TARİFİ

MALZEMELER

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ (Yarısı zeytinyağı olacak şekilde kullanabilirsiniz.)

1 su bardağı dolusu toz şeker

2 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı kadar rendenin ince tarafıyla hazırlayacağınız portakal ve limon kabuğu rendesi

2,5 su bardağı un (Hamurun kıvamına göre daha az kullanabilirsiniz.)

1 çay bardağı kıyılmış yer fıstığı (Üzerine serpmek için.)

1 kase yaban mersini meyvesi

1 kaşık kaymak veya 1 çay bardağı çırpılmış krema

HAZIRLANIŞI