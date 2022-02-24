Görüntüsü şık, lezzeti muhteşem: Lübnan keki tarifi

Hamuruna koyduğunuz zerdeçal için "Acaba keki acılaştırır mı?" diye düşünmeyin. Bol vanilya ve şeker o acılığı yok ediyor. Yine de dilerseniz denemek amaçlı olarak, ilk yaptığınızda 2 tatlı kaşığı yerine 1 tatlı kaşığı zerdeçal koyun. Hamur yine sapsarı olacak. Lübnan keki, içindeki zerdeçalın şifasından da faydalanacağınız lezzetli bir tarif. Üstelik yumurta kokusunu sevmeyenler için de alternatif bir kek tarifi olarak öne çıkıyor diyebiliriz. O halde kekin malzemelerini hazırlayıp hemen yapımına geçelim!
MALZEMELER
1 su bardağı süt
1 su bardağı sıvı yağ (Yarısı zeytinyağı olacak şekilde kullanabilirsiniz.)
1 su bardağı dolusu toz şeker
2 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı kadar rendenin ince tarafıyla hazırlayacağınız portakal ve limon kabuğu rendesi
2,5 su bardağı un (Hamurun kıvamına göre daha az kullanabilirsiniz.)
1 çay bardağı kıyılmış yer fıstığı (Üzerine serpmek için.)
1 kase yaban mersini meyvesi
HAZIRLANIŞI
Öncelikle süt ve şekeri mikserle şeker eriyinceye kadar çırpın.
İçine yağı, kontrollü olarak 2 bardak unu ekleyin ve unun üzerine vanilya ve kabartma tozu ilave ederek karıştırın.
Hamurun kıvamı cıvık olduysa diğer yarım bardak unu da ekleyip hamura yedirin.
Daha sonra rendelenmiş portakal ve limon kabuğunu içine katıp bir kez daha çırpın.
Kek kalıbına fırın kağıdı döşeyin ya da kalıbı yağlayın.
Hamuru dikkatlice kalıbın içine ilave edin.
Kek hamurunun üzerine rondoda çektiğiniz iri kıyım fıstık parçalarının yarısını serpiştirin. Bir miktar süslemek için ayırın.
Fırınınızı 180 dereceye ayarlayın ve 5 dakika ısınmasını bekleyin.
Daha sonra kekinizi fırının orta gözüne sürün.
Kek pişerken sönmemesi için fırının kapağını açmamaya dikkat edin.
Yaklaşık 40 dakika kek kabarıp kızarıncaya kadar pişirin.
Kek kızarınca fırını söndürün ve kapağını açarak kekin fırının içinde 10 dakika kadar ılıması için bekleyin.
Keki servis tabağına ters çevirin.
Kekinizi zenginleştirmek için ortasına kaymak veya krema sürüp onun üstüne de bir miktar yaban mersini bırakın.
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