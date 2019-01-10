Görüntüsü yayılan bu canlıya kimse anlam veremedi

Avustralya'da bir kişi tarafından fark edilen garip canlı merak konusu oldu. Küçük ve sosisi andıran gövde yapısı ve fareye benzeyen kuyruğuyla hareket ederken fark edilen canlının görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

Çeşitli yorumların geldiği canlı için bilen birisi çıkmadı. Sydney Üniversitesi'nden bir entomolog Dr. Tanya Latty, bu canlının fare kuyruklu bir kurtçuk olduğunu ve Avustralya'da yaygın olduğunu söyledi. Söz konusu böceğin insanlar için vir tehdit oluşturmadığını hatta doğa için faydalı olduğunun bilgisi verdi.



