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Görüntüsü yayılan bu canlıya kimse anlam veremedi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 10.01.2019 10:14 | Son Güncelleme

Avustralya'da kaydedilen ve videosu sosyal medyada paylaşılan bir canlının görüntüsü sosyal medyada kafaları karıştırdı. Kimsenin ne olduğunu anlamadığı garip yaratığın ne olduğu hakkında bilgi daha sonradan verildi.

Avustralya'da bir kişi tarafından fark edilen garip canlı merak konusu oldu. Küçük ve sosisi andıran gövde yapısı ve fareye benzeyen kuyruğuyla hareket ederken fark edilen canlının görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

Çeşitli yorumların geldiği canlı için bilen birisi çıkmadı. Sydney Üniversitesi'nden bir entomolog Dr. Tanya Latty, bu canlının fare kuyruklu bir kurtçuk olduğunu ve Avustralya'da yaygın olduğunu söyledi. Söz konusu böceğin insanlar için vir tehdit oluşturmadığını hatta doğa için faydalı olduğunun bilgisi verdi.

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Anahtar Kelimeler:
avustralya kurtçuk fare Yaratık

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