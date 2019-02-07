Gösterinin sonu kötü bitti

Çin''de izleyiciler önünde gerçekleştirilen akrobasi gösterisi feci bir kazayla son buldu. Kablo üzerinde bir motosiklet ve altında taşıdığı bir kişiyle birlikte ilerleyen akrobatların gösterisi ters gitti. Yaşanan feci kazada 4 kişinin yarandığı belirtildi.
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