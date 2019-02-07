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Gösterinin sonu kötü bitti

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 07.02.2019 11:11 | Son Güncelleme

Gösterinin sonu kötü bitti, o anlar amatör kameraya yansıdı.

Çin''de izleyiciler önünde gerçekleştirilen akrobasi gösterisi feci bir kazayla son buldu. Kablo üzerinde bir motosiklet ve altında taşıdığı bir kişiyle birlikte ilerleyen akrobatların gösterisi ters gitti. Yaşanan feci kazada 4 kişinin yarandığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
çin akrobat kaza

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