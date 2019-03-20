Gotik makyajı yüzünden metroya alınmadı, internette protesto başlatıldı

Medyanın ismini vermediği kadın 10 Mart'ta Guangzhou kentinde metro güvenliği tarafından durdurulduğunu ve ona metroyla yolculuk edebilmek için makyajını silmesi gerektiğinin söylendiğini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Sina Weibo sitesinde deneyimini aktaran kadın şunları söyledi:

"Kadın görevli müdürünü çağırdı. Makyajımın sorunlu ve gerçekten berbat olduğunu söyledi. Benden makyajımı silmemi istediler. Bu platformu kullanarak yetkililere meydan okuyorum hangi yasalar beni durdurma ve zamanımı harcama hakkını size veriyor?"

Gotik tarzında giyinenlerle ilgili buna benzer başka olaylar yaşanınca Weibo sitesi kullanıcıları #ASelfieForTheGuangzhouMetro (Guangzhou metrosu için bir selfie) etiketi altında gotik makyaj ve giysiler içinde kendi fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

Guangzhou metro işletmesi olayla ilgili özür diledi. Yürütülen soruşturma sonucunda personelin durumu uygunsuz biçimde ele aldığına karar verildi.

İlgili çalışanın görevine geçici olarak son verildiği ve bu kişinin eğitim alacağı açıklandı.