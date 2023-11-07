Göz atmak nasıl yazılır? Göz atmak ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe deyimlerin doğru yazılışlarının öğrenilmesi amacıyla TDK Yazım Kuralları Kılavuzu kapsamında bulunan güncel açıklamalara göz atılmalıdır. Nitekim hem yazılı hem de sözlü dilde sıklıkla kullanılan göz atmak ifadesinin doğru yazılışı da bu şekilde öğrenilebilir. Ardından göz atmak deyiminin anlamı ve cümle içerisinde nasıl kullanıldığı hakkında da detaylı bilgiler sunulabilir. Böylelikle ilgili deyimin yazılı dildeki kullanımının nasıl olduğu tam olarak keşfedilebilir.

Göz atmak nasıl yazılır?

Türkçe deyimler arasında bulunan göz atmak ifadesi bir isim ve bir fiil sözcüğünden oluşur. Bu deyimin günlük konuşmaların yanı sıra yazılı metinlerde de yaygın olarak kullanıldığı görülür. Dolayısıyla göz atmak doğru yazılışı üzerine araştırma yapan kişilere TDK tarafından sunulan güncel bilgilere göre açıklama yapılmalıdır. Bu sözcük öbeğinin yapısı ve türü göz önünde bulundurulduğu takdirde incelenen deyimin TDK'ye göre nasıl yazılması gerektiği açıklanabilir.

Göz atmak TDK tarafından kısa bir süre boyunca fazla dikkat etmeden bakıvermek şeklinde tanımlanır. Bu ifadenin göz sözcüğünün bir fiil ile birleştirilmesiyle oluşturulan deyimlerden biri olduğu görülür. Dolayısıyla "Göz atmak ayrı mı yazılır?" sorusuna yanıt almaya çalışan kişilere "evet" denilmesi gerekir. İncelenen deyimi oluşturan sözcüklerden her ikisi de herhangi bir ses değişmesine uğramamıştır. Buna ek olarak TDK Yazım Kuralları Kılavuzu kapsamında deyimlerin ayrı olarak yazılması gerektiğinin belirtildiği görülür. Bu bağlamda Türk Dil Kurumuna göre doğru ve yanlış olan göz atmak yazımı şu şekilde sıralanabilir:

Göz atmak (Doğru yazılışı)

Gözatmak (Yanlış yazılışı)

Göz atmak bitişik mi yazılır?

Göz atmak ifadesi Türkçede yaygın olarak kullanılan deyimlerden biridir. Türkçe yazım kurallarına göre ise deyimlerin ayrı olarak yazılması gerekir. Bu nedenle göz atmak deyimi yazılı dilde kullanılırken bu ifadeyi oluşturan sözcükler arasında mutlaka boşluk bırakılmalıdır. Yazılı dildeki TDK onaylı doğru kullanımı hakkında açıklama yapılan göz atmak deyiminin geçtiği cümle örnekleri ise şu şekildedir:

Günlerdir en az birer saatliğine de olsa İngilizcedeki kalıplaşmış ifadeleri öğrenmek için çeşitli konu anlatımlarına göz atıyorum.

Bir göz atıp çıkarız dediğimiz mağazadan satın almadığımız ürün kalmadı!

Güncel kura göz atmak için TCMB'nin resmi sayfasına erişim sağlamam gerekiyor.





