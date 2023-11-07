EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Göz atmak nasıl yazılır? Göz atmak ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Göz atmak nasıl yazılır? Göz atmak ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

16.10.2023 23:47 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa bir süre boyunca fazla dikkat etmeden bakıvermek anlamına gelen göz atmak deyimi farklı bağlamlarda kullanılabilir. Bu deyimin bitişik mi ayrı mı yazılması gerektiği ise bazı durumlarda unutulabilir. Ancak göz atmak ifadesinin Türkçe yazım kuralları ihlal edilmeden cümle içerisinde kullanılabilmesi için TDK’ye göre nasıl yazıldığı öğrenilmelidir. Dolayısıyla TDK Yazım Kuralları kapsamındaki bilgiler çerçevesinde göz atmak yazımının nasıl olması gerektiği açıklanmalıdır.

Türkçe deyimlerin doğru yazılışlarının öğrenilmesi amacıyla TDK Yazım Kuralları Kılavuzu kapsamında bulunan güncel açıklamalara göz atılmalıdır. Nitekim hem yazılı hem de sözlü dilde sıklıkla kullanılan göz atmak ifadesinin doğru yazılışı da bu şekilde öğrenilebilir. Ardından göz atmak deyiminin anlamı ve cümle içerisinde nasıl kullanıldığı hakkında da detaylı bilgiler sunulabilir. Böylelikle ilgili deyimin yazılı dildeki kullanımının nasıl olduğu tam olarak keşfedilebilir.

Gök cismi nasıl yazılır? Gök cismi nasıl yazılır?

Göz atmak nasıl yazılır?

Türkçe deyimler arasında bulunan göz atmak ifadesi bir isim ve bir fiil sözcüğünden oluşur. Bu deyimin günlük konuşmaların yanı sıra yazılı metinlerde de yaygın olarak kullanıldığı görülür. Dolayısıyla göz atmak doğru yazılışı üzerine araştırma yapan kişilere TDK tarafından sunulan güncel bilgilere göre açıklama yapılmalıdır. Bu sözcük öbeğinin yapısı ve türü göz önünde bulundurulduğu takdirde incelenen deyimin TDK'ye göre nasıl yazılması gerektiği açıklanabilir.

Göz atmak TDK tarafından kısa bir süre boyunca fazla dikkat etmeden bakıvermek şeklinde tanımlanır. Bu ifadenin göz sözcüğünün bir fiil ile birleştirilmesiyle oluşturulan deyimlerden biri olduğu görülür. Dolayısıyla "Göz atmak ayrı mı yazılır?" sorusuna yanıt almaya çalışan kişilere "evet" denilmesi gerekir. İncelenen deyimi oluşturan sözcüklerden her ikisi de herhangi bir ses değişmesine uğramamıştır. Buna ek olarak TDK Yazım Kuralları Kılavuzu kapsamında deyimlerin ayrı olarak yazılması gerektiğinin belirtildiği görülür. Bu bağlamda Türk Dil Kurumuna göre doğru ve yanlış olan göz atmak yazımı şu şekilde sıralanabilir:

  • Göz atmak (Doğru yazılışı)
  • Gözatmak (Yanlış yazılışı)
Her hâlde nasıl yazılır? Her hâlde nasıl yazılır?

Göz atmak bitişik mi yazılır?

Göz atmak ifadesi Türkçede yaygın olarak kullanılan deyimlerden biridir. Türkçe yazım kurallarına göre ise deyimlerin ayrı olarak yazılması gerekir. Bu nedenle göz atmak deyimi yazılı dilde kullanılırken bu ifadeyi oluşturan sözcükler arasında mutlaka boşluk bırakılmalıdır. Yazılı dildeki TDK onaylı doğru kullanımı hakkında açıklama yapılan göz atmak deyiminin geçtiği cümle örnekleri ise şu şekildedir:

  • Günlerdir en az birer saatliğine de olsa İngilizcedeki kalıplaşmış ifadeleri öğrenmek için çeşitli konu anlatımlarına göz atıyorum.
  • Bir göz atıp çıkarız dediğimiz mağazadan satın almadığımız ürün kalmadı!
  • Güncel kura göz atmak için TCMB'nin resmi sayfasına erişim sağlamam gerekiyor.
    Günün Önemli Manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okullarda ders süresi kısalacak mı?Okullarda ders süresi kısalacak mı?
Görüntüler çok konuşulmuştu! O uygulama yasaklandıGörüntüler çok konuşulmuştu! O uygulama yasaklandı
Adalet bölümü kapatıldı mı? YÖK'ten önemli karar!Adalet bölümü kapatıldı mı? YÖK'ten önemli karar!
Anahtar Kelimeler:
göz atmak göz atmak ne demek nasıl yazılır tdk yazım kuralları
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Rıdvan Dilmen derbinin ardından F.Bahçe'yi öve öve bitiremedi!

Rıdvan Dilmen derbinin ardından F.Bahçe'yi öve öve bitiremedi!

Tokat'ta korkunç kaza! Kamyona arkadan çarptı: 5 ölü

Tokat'ta korkunç kaza! Kamyona arkadan çarptı: 5 ölü

Zonguldak'ta ikinci heyelan meydana geldi! Göçük altında kalanlar var

Zonguldak'ta ikinci heyelan meydana geldi! Göçük altında kalanlar var

Beşiktaş Fenerbahçe maçının ardından soyunma odasından koştu geldi!

Beşiktaş Fenerbahçe maçının ardından soyunma odasından koştu geldi!

Bahçeli tepki göstermişti! Saffet Sancaklı, MHP’den istifa ettiğini duyurdu

Bahçeli tepki göstermişti! Saffet Sancaklı, MHP’den istifa ettiğini duyurdu

Dilan Polat'ın gözaltına alınan yardımcısı Şule'den olay paylaşım

Dilan Polat'ın gözaltına alınan yardımcısı Şule'den olay paylaşım

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing

İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.