Göz sağlığı hakkında doğru sanılan 10 yanlış

Göz sağlığı konusunda toplumca doğru kabul edilip yanlış olan bilgilerin, hastalıkların erken teşhis ve tedavisinin önüne geçtiği uyarısında bulunan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Sübay, “Özellikle genç nüfusu yoğun ülkemizde bu hastalıkların geç teşhis edilmesi, nüfusun önemli bir bölümünün hayatının ilerleyen döneminde daha ciddi göz sorunlarıyla karşı karşıya kalmasına neden oluyor.” diye konuştu. Peki, göz sağlığı hakkında hangi bilgi doğru hangisi yanlış? Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Sübay doğru sanılan en yaygın 10 yanlış bilgiyi anlattı, önemli uyarılarda bulundu. YANLIŞ: GÖZ AĞRISINI ÖNLEMEK İÇİN DİNLENDİRİCİ GÖZLÜK KULLANMAK GEREKİR



Doğrusu: Aslında dinlendirici gözlük diye bir şey yoktur. “Dinlendirici gözlük” halk arasında düşük numaralı gözlüklere verilen bir tanımlama. “Göz bozukluğu olmayan kişilerin numaralı gözlük kullanması doğru değil” diyen Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Sübay, miyop, astigmat, hipermetrop gibi göz bozukluğu mevcut olan hastalarda eğer gözlük numarası düzeltilmezse bu durumun göz ve baş ağrılarına neden olacağına dikkat çekiyor.

YANLIŞ: GÖZÜM AĞRIYOR, GÖZ TANSİYONUM YÜKSELDİ



Doğrusu: Halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen glokom sinsi ilerleyen ve genellikle pek bulgu vermeyen bir hastalık. Tanısı da rutin göz muayeneleri sırasında konulabiliyor. Bu nedenle düzenli göz kontrolleri büyük önem taşıyor. Gözdeki ağrıların ise sadece çok az bir kısmı göz tansiyonuna bağlı gelişiyor. Dolayısıyla göz ağrısı gelişince ‘göz tansiyonum yükseldi’ diye düşünmek yanlış. Ağrı sürekli veya şiddetli ise glokomun habercisi olabiliyor. YANLIŞ: GÖZLÜK, GÖZLÜK NUMARASINI İLERLETİR, GÖZDE TEMBELLİĞE YOL AÇAR



Doğrusu:Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Sübay toplumdaki yaygın inanışın aksine net görmeyi sağlayan bir araç olan gözlüğün göz numarasının ilerlemesine veya azalmasına yol açmadığını belirterek, “Göz bozuklukları zaman içerisinde değişim gösterdiğinde hastaya uygun yeni numaralı gözlük reçeteleniyor. Gözlük gözde tembelliğe neden olmuyor; tam aksine “ambliyopi” denilen göz tembelliğinin tedavisinde gözlük kullanılıyor” diyor.

YANLIŞ: GÖZ TEMBELLİĞİ LAZER AMELİYATIYLA DÜZELİR



Doğrusu: Göz tembelliği, yani ambliyopi herhangi bir göz ameliyatıyla giderilemiyor. Ancak küçük yaşta erken teşhisle gözlük kullanımı ve iyi gören göze kapama tedavisiyle düzeltilebiliyor. Lazer ameliyatları ise sadece gözlük numaralarının azaltılması amacıyla yapılıyor. YANLIŞ: KATARAKT SADECE YAŞLILARIN HASTALIĞIDIR



Doğrusu: Katarakt yaşlılarda sık gelişmekle birlikte yeni doğan bebeklerde, çocuklarda ve gençlerde de görülebiliyor. Annenin hamileliğinde geçirdiği enfeksiyonlar, genetik veya metabolik hastalıklar bu duruma sebep olabilirken, erişkinlikte ise ilaç kullanımı, travma ya da sistemik hastalıklar erken yaşta katarakt oluşmasına neden olabiliyor. YANLIŞ: KATARAKT AMELİYATI LAZERLE YAPILIR Doğrusu: Halk arasında yanlış olarak bilinen bir başka nokta da, katarakt ameliyatının lazerle yapılması. ‘Lazerli katarkt ameliyatı’ olarak bilinen FAKO yönteminde gerçekte lazer yok. FAKO’nun çalışma prensibi ultrasonik titreşim esasına dayanıyor.

YANLIŞ: BEBEKLERDE ŞAŞILIK KENDİLİĞİNDEN GEÇER



Doğrusu: “Bebeklerin ilk 6 aya kadar ara ara gözlerini şaşı yapabildikleri doğru, fakat sabit bir kayma varsa bu zamanla düzelen bir durum değil” uyarısında bulunan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Sübay sözlerine şöyle devam ediyor: “Yine bebeklerde yüz gelişimi tamamlanana kadar şaşılık varmış gibi bir görüntü oluşabiliyor ve buna yalancı şaşılık deniyor. Fakat bunun ayrımının bir göz hekimi tarafından yapılması ve eğer şaşılık varsa mutlaka tedavisinin yapılması gerekiyor. Aksi takdirde bu durum kalıcı görme kaybına neden olan göz tembelliğine kadar gidebiliyor.” YANLIŞ: BEBEKLERDE GÖZ SULANMASI DOĞALDIR



Doğrusu: Alt göz kapağımızın burnumuza yakın iç kısmında burun boşluğuna açılan küçük bir delik bulunuyor. Gözyaşı kanalı veya pınarı denilen bu kanal yeni doğan bebeklerde bazen tam açılmamış oluyor ve gözde sulanmayla beraber tekrarlayan çapaklanmalar görülebiliyor. Dr. Emre Sübay tedavide kanalın açılması için günlük masaj yapılması ve çapaklanma mevutsa antibiyotikli damla uygulanması gerekebildiğini belirterek, “1,5 yaşına kadar geçmeyen kanal tıkanıkları ise genel anestezi altında probing denilen yöntemle açılıyor. Dolayısıyla gözlerde sulanma sorunu mutlaka göz hekimleri tarafından değerlendirilmeli” diyor.