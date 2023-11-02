Gözaltındayken hesabından atılan tweet olay olmuştu! Dilan Polat ve Engin Polat'ın firari avukatı gözaltına alındı

'Suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak', 'kara para aklamak' ve 'vergi kanununa muhalefet' suçlarından haklarında yakalama kararı çıkarılan Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda Dilan Polat eşi Engin Polat, Sinem Sıla Doğu, Ahmet Gün, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Yeşim Altınkalem Dalkıran, Zehra Yılmaz, Ceyda Nur Gün, Beyza Nur Gün, Zekayi Tepe, Halit Polat, Can Polat, Haydar Enes Çetinkaya, İlkan Kul, Buse Uzuner, Can Doğu gözaltına alındı.

Şüphelilerden bazılarının yurt dışında olduğu belirlenirken 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Dün akşam Dilan Polat gözaltındayken sosyal medya hesabından tweet atılması büyük yankı uyandırdı. Polat'ın hesabından; 'Adalet herkese ve her yerde, ama çifte standart serde, Sevgili ülkemin sevimli aydınları!' ifadeleri paylaşıldı. Bu paylaşımı kimin yaptığı merak edildi.

Bugün 2.Sayfa'da yer alan açıklamalara göre bu paylaşımın avukatları tarafından yapıldığı iddia edildi. Dilan Polat ve Engin Polat'ın firari avukatı Haydar Enes Çetinkaya gözaltına alındı.