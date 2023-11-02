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Gözaltındayken hesabından atılan tweet olay olmuştu! Dilan Polat ve Engin Polat'ın firari avukatı gözaltına alındı

02.11.2023 14:23 | Son Güncelleme:
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Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla haklarında MASAK tarafından ön rapor hazırlanan Dilan ve Engin Polat çifti önceki gece düzenlenen bir operasyonla gözaltına alındı. Dilan Polat gözaltındayken dün akşam sosyal medya hesabından atılan tweet tartışma yarattı. Polat'ın avukatı tarafından yapıldığı iddia edilen bu paylaşımın ardından Polat çiftinin firari avukatı gözaltına alındı.

Gözaltındayken hesabından atılan tweet olay olmuştu! Dilan Polat ve Engin Polat'ın firari avukatı gözaltına alındı

'Suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak', 'kara para aklamak' ve 'vergi kanununa muhalefet' suçlarından haklarında yakalama kararı çıkarılan Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda Dilan Polat eşi Engin Polat, Sinem Sıla Doğu, Ahmet Gün, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Yeşim Altınkalem Dalkıran, Zehra Yılmaz, Ceyda Nur Gün, Beyza Nur Gün, Zekayi Tepe, Halit Polat, Can Polat, Haydar Enes Çetinkaya, İlkan Kul, Buse Uzuner, Can Doğu gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Engin Polat ve eşi Dilan Polat sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne getirildi

Şüphelilerden bazılarının yurt dışında olduğu belirlenirken 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Gözaltına alınan Engin Polat ve eşi Dilan Polat sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne getirildi

Dün akşam Dilan Polat gözaltındayken sosyal medya hesabından tweet atılması büyük yankı uyandırdı. Polat'ın hesabından; 'Adalet herkese ve her yerde, ama çifte standart serde, Sevgili ülkemin sevimli aydınları!' ifadeleri paylaşıldı. Bu paylaşımı kimin yaptığı merak edildi.

dilan tweet

Bugün 2.Sayfa'da yer alan açıklamalara göre bu paylaşımın avukatları tarafından yapıldığı iddia edildi. Dilan Polat ve Engin Polat'ın firari avukatı Haydar Enes Çetinkaya gözaltına alındı.

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