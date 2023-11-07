Gözden geçirmek nasıl yazılır? Gözden geçirmek ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Gözden geçirmek deyimi 3 ayrı anlamda kullanılabilirken günlük konuşmalarda sıklıkla rastlanan ifadelerdendir. Bu deyimin nasıl yazılması gerektiği ve hangi anlamlarda kullanıldığı ise yaygın olarak araştırılır. Dolayısıyla Türk Dil Kurumu Yazım Kuralları Kılavuzu ile güncel sözlüğü gibi kaynaklardan destek alınarak gözden geçirmek yazılışı üzerine açıklama sunulmalıdır. Bu sayede Türkçede göz sözcüğü ve herhangi bir fiil ile oluşturulan diğer deyimlerin de yazılı dilde nasıl kullanılması gerektiğine yönelik olarak fikir edinilecektir.

Gözden geçirmek nasıl yazılır?

Türkçede pek çok farklı bağlamda kullanılabilen deyimlerden biri olan gözden geçirmek TDK güncel sözlüğü üzerinden sorgulanabilen bir ifadedir. Nitekim bu deyimin TDK güncel çevrim içi sözlüğünde 3 ayrı anlamı mevcuttur. Doğru olan gözden geçirmek yazımı üzerine bilgi edinilmesi için başvurulması gereken temel kaynak ise Türk Dil Kurumu Yazım Kuralları Kılavuzu olarak bilinir. Bu güvenilir kaynağa erişildiği zaman gözden geçirmek gibi deyimlerin yazılı dilde nasıl kullanıldığı öğrenilebilir. Dolayısıyla güncel bilgiler doğrultusunda Türkçede deyimlerin ayrı olarak yazılması gerektiği bildirilmelidir.

Türkçede deyimler bitişik olarak yazılmadığı için "Gözden geçirmek ayrı mı yazılır?" sorusuna verilmesi gereken yanıt "evet" şeklindedir. Bu bağlamda incelenen deyim yazılı dilde doğru bir şekilde kullanılacağı zaman gözden ve geçirmek kelimelerinin arasında mutlaka boşluk bırakılmalıdır. Böylelikle Türkçede deyimlerin yazılışlarına yönelik olarak herhangi bir hata yapılmazken yazım kurallarına uyulmuş olur. Ele alınan bu deyimi yakından incelemek isteyenler için sıralanabilen gözden geçirmek doğru yazılışı ve yanlış kullanımı ise aşağıdaki gibidir:

Gözden geçirmek (Doğru yazılışı)

Gözdengeçirmek (Yanlış yazılışı)

Gözden geçirmek bitişik mi yazılır?

Türkçede deyimler ayrı olarak yazıldığı için gözden geçirmek sözcük öbeği de yazılı dilde bitişik olarak kullanılmamalıdır. Bu nedenle gözden geçirmek deyiminin doğru yazılışı ayrı olacak şekildedir. Gözden geçirmek TDK güncel sözlüğü kapsamında da ayrı olarak yazıldığı ve 3 ayrı şekilde tanımlandığı görülen bir ifadedir. Bu deyimin mevcut anlamları ise şu şekilde sıralanabilir:

Okumak.

Niteliğini anlamak amacıyla bir şeyin her yanına bakmak, incelemek, muayene etmek.

Araç ve motor gibi şeylerin çalışıp çalışmadığını incelemek, denetlemek, denemek.





