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Gözlerden uzakta yaşıyor... Doğa Bekleriz'den olay Tarık Akan itirafı: Kendisini hiç sevemedim

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.05.2024 09:54
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1990'lı yıllarda gösteri dünyasının aranan isimlerinden olan Doğa Bekleriz artık gözlerden uzak yaşıyor. Mersin'de sakin bir hayat yaşayan Doğa Bekleriz'in Tarık Akan itirafı duyanları şoke etti.

Gözlerden uzakta yaşıyor... Doğa Bekleriz'den olay Tarık Akan itirafı: Kendisini hiç sevemedim

90'lı yıllarda podyumlarının aranan ismi olduktan sonra Çarkıfelek'te boy gösteren ardından ise oyunculuğa adım atan Doğa Bekleriz artık gözlerden uzakta yaşıyor.

Aynalı Tahir, Yıkılmadım ve 'Koçum Benim' dizisinde boy gösteren Doğa Bekleriz 9 yıl önce Mersin'e yerleşti.

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MERSİN'DE SAKİN BİR HAYAT

HaberTürk'e özel açıklamalar yapan oyuncu; "Bir kanalda yemek programı yapıyordum. Program için Mersin'e geldim. Mersin'i çok sevdim ve taşınma kararı aldım. Bir hissiyat düştü içime ailemi de alıp buraya geldim. Taşındıktan bir yıl sonra da eşimle tanıştım. Pek çok kişi evlendiğim için buraya taşındığımı düşündü" dedi.

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2016'da iş insanı Yusuf Berat Komşu ile evlenen Doğa Bekleriz, "Sektörü tam olarak bırakmış değilim. Mersin'de defile organizyonları ve kareografiler yapıyorum" dedi.

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Bekleriz, Tarık Akan'ın başrolünde yer aldığı, Ozan Güven, Engin Altan Düzyatan, Nehir Erdoğan ve Selin Demiratar gibi isimlerin şöhreti yakaladıkları 'Koçum Benim' dizisinde 'Aslı' karakterini canlandırmıştı.

TARIK AKAN KONUSUNDA AÇIK OLDU

Doğa Bekleriz, "Tarık Akan ile rol aldınız, neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıtıyla olay oldu.

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Oyuncu "Allah, rahmet eylesin ama kendisini hiç sevemedim. Sete girdiğim andan itibaren farklı bir üslupla karşılaştım. Mankenlikten geldiğim için de olabilir. O dönem popülersem ve yapımcı da beni çağırıyorsa bana değil, yapımcıya tepki göstermeliydi. Benim için sadece, filmlerde gördüğüm Tarık Akan kıymetlidir. Rahmetli bir insanın arkasından bunları söylediğim için üzgünüm ama olumsuz şeyler yaşadım." dedi.


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Doğa Bekleriz Tarık Akan ele karakteri
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