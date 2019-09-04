Gözlerinize inanamayacaksınız! Kimisi dudak kisimi maymun şeklinde

Doğanın yüzümüzü gülümseten mucizevi sürprizlerini bu fotoğraflarda görebilirsiniz. Bazı çiçekler balerine bazıları Darth Vader’a bazıları ise duduğa benziyor ama hepsinde doğanın kendine has güzellikleri ve renkleri barınıyor. İşte inanılmaz bir şekilde başka cisimlere benzeyen çiçekler...

1. Maymun yüzlü orkide (Dracula Simia)

2. Şehvetli dudaklar (Psychotria Elata)

3. Balerin orkide (Caladenia melanema)

4. Semazen orkide

5. Darth Vader (Aristolochia Salvadorensis)

6. Çıplak adam orkide

7. Kuru kafa çiçeği (Antirrhinum -Aslanağzı bitkisinin kurumuş hali)

8. Barış güvercini (Habenaria Radiata)

9. Uçan ördek (Caleana Major)

10. İşini seven garson (Calceolaria Uniflora)

11. Kumru (Peristeria Elata)

12. Papağan (Impatiens Psittacina)

13. Kundaklanmış bebekler (Anguloa Uniflora)

14. Ceset çiçeği

15. Peter biberi

16. Melek orkide

17. Sosis ağacı

18. Clitoria Ternatea





