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Gözlerinize inanamayacaksınız! Kimisi dudak kisimi maymun şeklinde

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 04.09.2019 15:47 | Son Güncelleme

Parlak renkleri ve ilginç şekilleri olan güzelim çiçeklerin amacı tozlaştırıcıları kendilerine çekmek ve böylece çoğalarak, devamlılıklarını sağlamaktır. Tozlaştırıcı böcekleri, kuşları falan bilemiyoruz ama bu olağanüstü çiçekler bizim epey dikkatimizi çekmeyi başardılar. İşte inanılmaz çiçekler...

Gözlerinize inanamayacaksınız! Kimisi dudak kisimi maymun şeklinde

Doğanın yüzümüzü gülümseten mucizevi sürprizlerini bu fotoğraflarda görebilirsiniz. Bazı çiçekler balerine bazıları Darth Vader’a bazıları ise duduğa benziyor ama hepsinde doğanın kendine has güzellikleri ve renkleri barınıyor. İşte inanılmaz bir şekilde başka cisimlere benzeyen çiçekler...

1. Maymun yüzlü orkide (Dracula Simia)

maymun yüzlü orkide

2. Şehvetli dudaklar (Psychotria Elata)

0_Plants

3. Balerin orkide (Caladenia melanema)

balerin orkide

4. Semazen orkide

semazen orkide

5. Darth Vader (Aristolochia Salvadorensis)

dart vader

6. Çıplak adam orkide

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7. Kuru kafa çiçeği (Antirrhinum -Aslanağzı bitkisinin kurumuş hali)

kurukafa

8. Barış güvercini (Habenaria Radiata)

kuş

9. Uçan ördek (Caleana Major)

uçan ördek

10. İşini seven garson (Calceolaria Uniflora)

garson

11. Kumru (Peristeria Elata)

kumru

12. Papağan (Impatiens Psittacina)

kuş2

13. Kundaklanmış bebekler (Anguloa Uniflora)

bebek

14. Ceset çiçeği

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15. Peter biberi

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16. Melek orkide

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17. Sosis ağacı

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18. Clitoria Ternatea

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