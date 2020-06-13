Göztepe, Avrupa şansını zora soktu

Koronavirüs sebebiyle yaklaşık 3 ay ara verilen Süper Lig’in yeniden başladı. Ligin 27. hafta maçında Göztepe’nin konuğu ise Trabzonspor’du. Maça etkili başlayan Trabzonspor 16. dakikada Nwakaeme ile öne geçti. İlk yarının 41. dakikasında Castro’ya faul yapan Guilherme, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

İlk devre bu skorla tamamlanırken ikinci yarının 51. dakikasında Sörloth, ceza sahası için Poko’nun müdahalesiyle yerde kaldı ve penaltı kararı verildi.

Topun başına geçen Ekuban, skoru 2-0’a getirirken, bu golden yalnızca 2 dakika sonra bu kez Göztepe penaltı atışı kazandı. Costa’nın topsuz alanda Jerome’a yaptığı müdahale sonrası verilen penaltıyı Alpaslan Öztürk gole çevirdi ve farkı 1’e düşürdü. Bu dakikadan sonra Göztepe rakibi üstünde baskı kurmaya çalışsa da arkada boşluklar verdi. Bu boşlukları iyi kullanan Trabzonspor, Abdülkadir Ömür’ün attığı golle maçın skorunu tayin etti.

GÖZTEPE AVRUPA HEDEFİNDEN SAPTI

Trabzonspor’a sahasında 3-1’lik skorla kaybeden Göztepe, maç içerisinde dağınık görüntüsüyle dikkat çekti. Özellikle Ekuban ve Nwakaeme’yi durduramayan sarı-kırmızılı ekip, top kapmakta ve pas yapmakta zorluk yaşadı.