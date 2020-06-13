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Göztepe, Avrupa şansını zora soktu

GÖZTEPE HABERLERİ  | 13.06.2020 10:43 | Son Güncelleme

Göztepe, Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Trabzonspor’a 3-1 kaybederek lige kötü bir dönüş yaptı. Sarı-kırmızılılar bu mağlubiyetle Avrupa Kupaları şansını zora soktu.

Göztepe, Avrupa şansını zora soktu

Koronavirüs sebebiyle yaklaşık 3 ay ara verilen Süper Lig’in yeniden başladı. Ligin 27. hafta maçında Göztepe’nin konuğu ise Trabzonspor’du. Maça etkili başlayan Trabzonspor 16. dakikada Nwakaeme ile öne geçti. İlk yarının 41. dakikasında Castro’ya faul yapan Guilherme, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

İlk devre bu skorla tamamlanırken ikinci yarının 51. dakikasında Sörloth, ceza sahası için Poko’nun müdahalesiyle yerde kaldı ve penaltı kararı verildi.

Topun başına geçen Ekuban, skoru 2-0’a getirirken, bu golden yalnızca 2 dakika sonra bu kez Göztepe penaltı atışı kazandı. Costa’nın topsuz alanda Jerome’a yaptığı müdahale sonrası verilen penaltıyı Alpaslan Öztürk gole çevirdi ve farkı 1’e düşürdü. Bu dakikadan sonra Göztepe rakibi üstünde baskı kurmaya çalışsa da arkada boşluklar verdi. Bu boşlukları iyi kullanan Trabzonspor, Abdülkadir Ömür’ün attığı golle maçın skorunu tayin etti.

GÖZTEPE AVRUPA HEDEFİNDEN SAPTI

Trabzonspor’a sahasında 3-1’lik skorla kaybeden Göztepe, maç içerisinde dağınık görüntüsüyle dikkat çekti. Özellikle Ekuban ve Nwakaeme’yi durduramayan sarı-kırmızılı ekip, top kapmakta ve pas yapmakta zorluk yaşadı.

Göztepe’nin hızlı oyuncuları Halil Akbunar ve Serdar Gürler ise rakip savunmayı beklenildiği gibi zorlayamazken, İzmir ekibi, rakibinin yaklaşık 60 dakika boyunca 10 kişi oynadığı maçta bu avantajı değerlendiremedi. Takım halinde kötü bir görüntü çizen Göztepe, 27. haftayı 37 puanla 8. sırada kapattı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, sezon başından beri belirlenen hedefler arasında yer alan Avrupa Kupaları'nda mücadele etme şansını oldukça zora soktu.

(İHA)

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