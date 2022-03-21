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"Göztepe iddiası" olay yaratmıştı! Roman Abramovich'in yatı Türk kara sularında

21.03.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşından etkilenen Rus milyarderlerden birisi olan Roman Abramovich'in "Solaris" isimli 140 metre uzunluğundaki yatı Türk kara sularında seyrediyor. 430 milyon sterlinlik yat, saat 11.00 sıralarında Datça'nın Fener Adası açıklarına geldi. Geçtiğimiz günlerde ise futbol tutkusu bilinen Roman Abramovich'in Süper Lig ekiplerinden Göztepe'yi satın alabileceği iddia edilmişti.

"Göztepe iddiası" olay yaratmıştı! Roman Abramovich'in yatı Türk kara sularında

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası uygulanan yaptırımlardan en çok etkilenen isimlerden biri olan, adını İngiliz futbol kulübü Chelsea ile duyuran ve 1990'lı yıllardan bu yana Putin ile ilişkisini sürdürebilen sayılı oligarklardan olduğu öne sürülen Roman Abramovich'in Solaris isimli yatı için önemli bir bilgi paylaşıldı.

"SOLARIS TÜRK KARA SULARINDA"

BBC'nin haberine göre; Reuters, Rus milyarder Roman Abramovich’e ait 140 metre uzunluğundaki yatın, Türk kara sularında seyrettiğini ifade ediyor.

Marine Traffic isimli takip sitesinin verilerine dayanarak yapılan habere bakılırsa, Almanya'da tersanede inşa edilen, Bermuda Adaları bayraklı, 430 milyon sterlinlik Solaris isimli yat, Datça yakınlarında bulunuyor.

Abromoviç

Öte yandan DHA'nın haberine göre Karadağ'ın Tivat Limanı'ndan hareket eden, 139 metre boyunda ve 26 metre enindeki 11 bin 247 grostonluk yatın rotasının Bodrum olduğu öğrenilirken, helikopter iniş yeri, yüzme havuzu, 48 kabin ve 8 güvertenin bulunduğu yatta Abramovich'in bulunup bulunmadığının bilinmiyor.

Geçen hafta Abramovich’e ait bir özel jet Moskova’ya hareket etmeden önce İstanbul’a inmişti.

GÖZTEPE İDDİASI

İngiliz basını, Ukrayna savaşı sonrası Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan etkilenip Premier Lig ekibi Chealsea'yi satışa çıkartan Abramovich’in İzmir’in köklü kulüplerinden Göztepe’yi satın almak istediğini öne sürmüştü.

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İddiaya ilişkin haberlerde "Roman Abramovich'in 2003'teki Chelsea gibi 1950'lerden beri lig şampiyonluğu kazanmamış olan Göztepe Spor Kulübü için teklif verebileceği tahmin ediliyor" ifadeleri yer almıştı.

Roman Abramovich'in net serveti 12.4 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.

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Göztepe Türkiye
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Galatasaray ı al da şu dinozorlardan kurtar bizi kulübü sülük gibi emiyorlar yıllardır

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