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Göztepe'nin 'Gel Gör Bizi Aşk Neyledi' videosu sosyal medyayı salladı!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 31.05.2019 17:09 | Son Güncelleme

Göztepe, ligin son haftasında MKE Ankaragücü’nü mağlup ederek ligde kaldığı mücadelede yaşanan heyecana dair stadın güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı. Görüntülerde Deniz Kadah’ın gole çevirdiği penaltı atışından sonra sarı-kırmızılı taraftarların yaşadığı sevinç sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Göztepe Spor Kulübü, ’Gel Gör Bizi Aşk Neyledi - O Anlarda Koridorlar’ başlıklı bir video yayınladı. Sosyal medyadan paylaşılan videoda, son haftada final niteliği taşıyan MKE Ankaragücü mücadelesinin son dakikalarında stat koridorlarında büyük heyecan yaşayan Göztepe taraftarlarının güvenlik kamerası görüntüleri yer aldı.

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Paylaşılan videoda, maçın 81. dakikasında elle oynama pozisyonunun VAR kontrolü sırasında Göztepe taraftarlarının Bornova Stadı’nın koridorlarında yaşadığı heyecan yer aldı.

VAR kontrolünün ardından hakem Cüneyt Çakır’ın penaltıya hükmetmesi ile penaltı atışı sırasında bazı sarı-kırmızılı taraftarların, atışa bakmayarak koridorlara girdiği görüldü. Deniz Kadah’ın verilen penaltıyı gole çevirmesiyle ise Göztepe taraftarları Bornova Stadı koridorlarını bayram yerine çevirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe spor toto süper lig

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Sıkı taraftarı olan Karşıyaka,Göztepe,Ankaragücü,Bursaspor,Sakarya,Kocaeli,Eskişehir,Adanademir hep süperligde olmalı. Kasımpaşa,Osmanlıspor,Başakşehir gibi takımlara gerek yok.
bu sene yırttınız seneye düşersiniz ...
Alayına isyan ölümüne GöztepE
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