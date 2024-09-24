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Göztepe, Süper Lig'de doludizgin ilerliyor! Namağlup dört takımdan biri oldu

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
24.09.2024 16:53
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 ile geçen Göztepe, yoluna yenilgisiz devam eden dört takımdan biri olarak öne çıkıyor.

Göztepe, Süper Lig'de doludizgin ilerliyor! Namağlup dört takımdan biri oldu

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

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İzmir ekibi ligde Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi yoluna namağlup devam ediyor.

Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek üst üste ve toplamda 2. galibiyetine ulaşan sarı-kırmızılı ekip diğer 3 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Göztepe, 6. haftayı 9 puan ve averajla 6. sırada tamamladı.

Ligde Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'la namağlup 4 ekipten biri durumundaki İzmir temsilcisi, geçen sezon dahil 11 maçtır yenilmiyor.

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Süper Lig Göztepe Trabzonspor beşiktaş galatasaray
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