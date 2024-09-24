Göztepe, Süper Lig'de doludizgin ilerliyor! Namağlup dört takımdan biri oldu

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

İzmir ekibi ligde Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi yoluna namağlup devam ediyor.

Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek üst üste ve toplamda 2. galibiyetine ulaşan sarı-kırmızılı ekip diğer 3 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Göztepe, 6. haftayı 9 puan ve averajla 6. sırada tamamladı.

Ligde Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'la namağlup 4 ekipten biri durumundaki İzmir temsilcisi, geçen sezon dahil 11 maçtır yenilmiyor.