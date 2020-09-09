"Gözün arkada kalmasın": Söz dizisi konusu ve oyuncuları

Söz dizisi konusu ve oyuncuları ile olduğu kadar heyecan dolu sahneleriyle de dikkat çekerek son yılların en başarılı dizilerinden biri oldu. Star TV Söz dizisi ile asker dizileri akımının en başarılı örneklerinden birini ekranlara taşımış oldu. İlk bölümü 2017 yılında yayınlanan Söz son bölümü ile 2019'da yayın hayatını tamamladı. Söz'ün yönetmen koltuğunda Muhteşem Yüzyıl ve Kötü Çocuk gibi başarılı yapımlarla tanınan Yağız Alp Akaydın vardı. Senaryosu da ekol yaratan bir başka dizi olan Poyraz Karayel'in senaristi Ethem Özışık ve ekibine ait olunca, Söz dizisinin başarısı kaçınılmaz oldu. Oyuncu kadrosunda da genç yetenekleri ve usta isimleri bir araya getiren Söz, sık sık diziye konuk olan oyuncular sayesinde dinamizmini hep korudu. Terörle mücadele için özel olarak kurulan birliklerden birinin etrafında gelişen olayları anlatan Söz dizisi hakkındaki detayları inceledik. Söz Dizisi Konusu Söz dizisi konu olarak Türkiye'nin doğusu ve güneydoğusunda yaşanan terör olaylarını ele alıyor. Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığının desteği ile çekilen dizi, terörle mücadele gibi yanlış ele alındığında infiale yol açabilecek bir konuyu oldukça titiz bir şekilde işliyor. Terörle mücadele için kurulan bir özel kuvvetler timinin öyküsünü anlatan Söz konusu itibarıyla bu özel timdeki askerlerin meslekleri ve özel hayatlarındaki mücadelelerini anlatıyor. Nişanlısı teröristler tarafından öldürülen Üsteğmen Yavuz'un intikam alma isteğini temel hikaye olarak işleyen dizi, teröristlere operasyonlar sırasında gelişen olaylarla hikaye örgüsünü zenginleştiriyor. Söz bölümlerine düzenli olarak katılan konuk oyuncular ve aksiyon dolu öyküsü sayesinde seyircinin ilgisini hiç kaybetmiyor.

Türkiye'nin en büyük prodüksiyona sahip asker yapımı olan Söz dizisi son bölümüyle final yaptıktan sonra diziyle ilgili bir belgesel yayınlandı. "Söz'ün Bittiği Yer" isimli belgesel dizi yayındayken hiç gün yüzüne çıkmayan sahneler ve kamera arkası görüntülerini içeriyor. Söz final bölümü ardından 2 Ağustos 2019'da dizinin YouTube kanalında yayınlanan belgeselde dizinin yapımcıları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar ile yönetmen, yapım ekibi ve oyuncuların röportajları yer alıyor. Söz Dizisi Karakterleri/Oyuncuları Söz dizisi karakterleri, üstün bir senaryo başarısının ürünü olsa da onları bize yansıtan Söz dizisi oyuncuları sayesinde bu kadar sevildi. Söz oyuncuları arasında hem adı duyulmamış genç isimler hem de daha önce tanınan ama asıl çıkışını bu dizi ile yapan bazı oyuncular vardı. Dizinin insanları bu derece etkilemesi de yüzü eskimemiş genç oyuncular ve dizilerde pek görünmeyen usta isimlerin performansları sayesinde gerçekleşti. Sizin için Söz dizisi oyuncuları ve karakterleri hakkında bilmeniz gerekenler hakkında bir liste yaptık.

Yavuz Karasu (Tolga Sarıtaş) Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu, dizinin merkeze aldığı özel timin komutanı olarak karşımıza çıkıyor. Teröristler tarafından öldürülen nişanlısının intikamını almak isteyen Üsteğmen Yavuz, oldukça zeki ve cesur biri. Vatanına olan sevgisi sayesinde gözü kara işler yapmaktan çekinmeyen Üsteğmen Yavuz, sert görünüşlü ama oldukça merhametli bir karakter. Komutanı olduğu özel timi hayatını hiçe sayarak korumaya çalışan Üsteğmen Yavuz, cesareti ve strateji yeteneği sayesinde pek çok operasyonu başarı ile tamamlıyor. Merhameti ve vicdanı ile izleyicileri zaman zaman duygusal anlarla baş başa bırakmayı da ihmal etmiyor. Söz Yavuz karakteri ile kariyerinin zirvesine çıkan Tolga Sarıtaş'ın yıldızı Muhteşem Yüzyıl ve Güneşin Kızları dizileri ile parladı. Söz Yavuz karakterindeki başarısı ile Altın Kelebek En İyi Erkek Oyuncu ödülü dahil olmak üzere pek çok ödül alan Tolga Sarıtaş kariyerine başarıyla devam ediyor. Çolak Salih (Serhat Kılıç) Söz Çolak Salih karakteri dizinin "kötü adamı". Çolak Salih dizide bir terör örgütünün liderliğini üstleniyor. Kardeşinin ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü Üsteğmen Yavuz'a karşı kişisel bir kini var. Kardeşinin hesabını sormak için her yolu denemeye hazır olan Çolak Salih zeki ama oldukça kurnaz ve zalim bir adam. Küresel güçlerle işbirliği içinde olan Çolak Salih'in amaçları uğruna yapamayacağı şey yok gibi görünüyor.

Söz Çolak Salih karakterini başarılı oyuncu Serhat Kılıç canlandırdı. Daha önce Kış Uykusu, Hatırla Sevgili, Çember ve Seksenler gibi yapımlarla adını duyuran başarılı tiyatrocu bu dizi sayesinde ününe ün kattı. Bahar Kutlu (Aybüke Pusat) Hastane zinciri olan zengin bir ailenin güzel kızı olan Bahar, bir doktor. Zenginliğin içine doğmasına rağmen mütevazı olan ve herkese yardım eli uzatan Doktor Bahar'ın asıl hikayesi İstanbul'dan uzaklaşmasıyla başlıyor. Bahar'ın yaşadıkları onu bambaşka birine dönüştürüyor. İçsel yolculuğu ile izleyicilere ilham veren Söz Bahar karakterini bu dizi ile yıldızı parlayan Aybüke Pusat canlandırdı. Genç oyuncu Aybüke Pusat kariyerine Netflix için çekilen 50 Metrekare dizisi ile devam ediyor. Eylem Mercier (Meriç Aral) Annesi Türk, babası Fransız olan Eylem bağımsız çalışan muhalif bir internet gazetecisi. Cesareti ve zekası sayesinde terörle mücadele bölgelerinde başarıyla savaş muhabirliği yapan Eylem çeşitli eylemlere katıldığı için defalarca gözaltına alınan biri. Ancak bölgede tanıdığı özel tim elemanlarından birine aşık olunca tüm hayatını sorgulamaya başlıyor.

Söz Eylem karakteri ile ismini duyuran Meriç Aral kariyerine sinemada Biz Böyleyiz, televizyonda Kırmızı Oda dizisi ile büyük bir ivme kazandırdı. Ali Haydar Bozdağ/Hafız (Mustafa Yıldıran) Başçavuş Ali Haydar'ın timdeki lakabı Hafız. Gerçekten hafız olan Başçavuş Ali Haydar yöre insanını ve araziyi iyi biliyor. Bu nedenle operasyon taktikleri konusunda timin bel kemiği olan bir muharebe uzmanı. Eşi ile çocukları olmadığı için ayrılığın eşiğine gelseler de ayrılamıyorlar. Söz Hafız karakteri ile çıkış yapan Mustafa Yıldıran daha önce de İçerde ve Filinta dizilerinde dikkatleri üzerine çekmişti. Melisa (Ece Çeşmioğlu) Söz Melisa karakteri diziye son sezonda katılarak güzel şarkıları ile izleyicileri mest ediyor. Şeker hastası olan Melisa, Mücahit'le tanışıyor ve hayatı değişiyor. Söz Melisa karakterini ünlü oyuncu Ece Çeşmioğlu canlandırıyor. Çocukluğundan beri oyunculuk yapan Ece Çeşmioğlu Söz dizisi ile kariyerinin zirvesine çıktı. Mücahit Serdengeçti/Keşanlı (Görkem Sevindik) Keşanlı, dizinin meşhur karakterlerinden biri. Timde lakaplarıyla anılan karakterlerden biri olan Mücahit, Üstçavuş rütbesinde. Timin en deli dolu karakterlerinden biri. Operasyonlarda en önde olmaktan çekinmeyen Keşanlı, dizinin aksiyon sahnelerinde de önemli bir rol kazanıyor.

Söz Keşanlı karakteri, Görkem Sevindik'in daha geniş kitlelere hitap etmesini sağladı. Başarılı oyuncu kariyerine sinemada ve televizyonda çeşitli yapımlarla devam ediyor. Derya (Deniz Baysal) Derya karakteri Karabayır'a -timin görev yaptığı yere- atanan başarılı bir cumhuriyet savcısı. Üsteğmen Yavuz'un hayatında önemli bir yer edinecek olan Derya, Karabayır'a atandıktan sonra hayatını sorgulamaya başlayan ve değiştirmek için adım atan karakterlerden. Söz Derya karakteri Deniz Baysal'ın aranan oyuncular listesine girmesi için bir fırsat yarattı. Dragan Ratkoviç (Sarp Akkaya) Kasap lakabıyla anılan Ratkoviç büyük terör eylemlerinden birinin sorumlusu. Yurt dışında özel kuvvetlerden eğitim alan Dragan, Türkiye'ye dönerek ülkenin güvenliğini tehdit eden büyük bir plan geliştiriyor. Söz Dragan karakterini daha önce Ezel ve Suskunlar gibi efsaneleşmiş dizilerde oynayan ünlü oyuncu Sarp Akkaya canlandırıyor. Linda Gacoin (Melis Birkan) Linda başta Orta Doğu olmak üzere birçok bölgede çalışan ünlü ve ödüllü bir savaş muhabiri. Ancak mesleki başarısını özellikle Orta Doğu'daki stratejik çalışmalar için kullanmaktan çekinmiyor.