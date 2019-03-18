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Gözünü kapattı ayrım yapmayanların sarılmasını istedi

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 18.03.2019 12:02 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da bir kişi, gözünü bağlayıp ‘Din, dil, ırk ayrımı yapmıyorsan sarıl’ pankartı açtı. Yazıyı okuyan çevredeki vatandaşlar da gözü bağlı gence sarılarak destek verdi.

Diyarbakırlı genç, bir AVM’nin önüne giderek gözlerini bezle bağladı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında eline ‘Din, dil, ırk ayrımı yapmıyorsan sarıl’ pankartı alan genç, bir süre vatandaşların kendisine sarılmasını bekledi. İlk başta durumun ne olduğunu anlamayan çevredeki halk, yazıyı okuduktan sonra gence sarılmaya başladı.

Gencin yaptığı eylemin, sosyal deney olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır sarılmak

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Bırakın bu Amerikanvari hareketleri kimsenin ayrım falan yaptığı yok...
bunlar youtube de para kazanma yöntemi itibar etmeyin böylelerine.
GERİZEKALI BİR NESİL YETİŞİYOR
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