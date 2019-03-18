Gözünü kapattı ayrım yapmayanların sarılmasını istedi

Diyarbakırlı genç, bir AVM’nin önüne giderek gözlerini bezle bağladı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında eline ‘Din, dil, ırk ayrımı yapmıyorsan sarıl’ pankartı alan genç, bir süre vatandaşların kendisine sarılmasını bekledi. İlk başta durumun ne olduğunu anlamayan çevredeki halk, yazıyı okuduktan sonra gence sarılmaya başladı.
Gencin yaptığı eylemin, sosyal deney olduğu öğrenildi.
Siz siz olun başkasının mumuna üflemeyin!
Bu yemeği tadan vazgeçemiyor!
İzmir'de bir garip banka soygunu! Gerçek kimliğini verdi
Ve Türkiye'nin en önemli yeri açılıyor!
Akıllara durgunluk veren olay! Hayatının şokunu yaşadı
İnsanın sinirini bozan rahatsız edici 10 görüntü
İnsan vücudunun en gizemli organı!
İdeal göğüs ölçüsü belli oldu
Sosyal medyayı sallayan görüntü
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Okuyucu Yorumları 7 yorum