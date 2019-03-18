Gözünü kapattı ayrım yapmayanların sarılmasını istedi

Diyarbakırlı genç, bir AVM’nin önüne giderek gözlerini bezle bağladı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında eline ‘Din, dil, ırk ayrımı yapmıyorsan sarıl’ pankartı alan genç, bir süre vatandaşların kendisine sarılmasını bekledi. İlk başta durumun ne olduğunu anlamayan çevredeki halk, yazıyı okuduktan sonra gence sarılmaya başladı.

Gencin yaptığı eylemin, sosyal deney olduğu öğrenildi.





