Gözyaşı nasıl yazılır, gözyaşı yazımı nasıl olmalıdır? Gözyaşı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Yazım kuralları denildiği zaman ilk akla gelen konulardan biri de ayrı veya bitişik olarak yazılan birleşik kelimelerdir. Dolayısıyla pek çok birleşik sözcüğün ayrı mı bitişik mi yazıldığı sıklıkla araştırılır. Bu bağlamda gözyaşı doğru yazılışı da öğrenilmesi gereken bilgiler arasındadır. Nitekim iki ayrı sözcükten oluşan bu birleşik kelime, pek çok alanda ve günlük yaşamda konuşma dilinde sıklıkla kullanılır. Gerek yazılı gerek ise sözlü dil kullanımında hata yapılmaması için ise gözyaşı yazımının doğru bir şekilde öğrenilmesi gerekir.

Gözyaşı ne demek?

Bitişik yazılan bir sözcük olan gözyaşı, birbiri ile ilişkili olan iki ayrı sözcükten oluşur. Söz konusu kelimelerden biri yaş akan organ olan göz iken diğeri de gözden akan sıvıya atfedilen sözcük olan yaştır. Gözyaşı sözcüğünün tanımı ise TDK tarafından şu şekilde belirtilir:

Bazı etkilerle akan ve gözyaşı bezlerinin salgıladığı duru sıvı damlacıklarının her biri, yaş

Gözyaşı nasıl yazılır?

Bir sözcük iki ayrı kelimenin birleşiminden oluştuğu zaman bu sözcüğe birleşik kelime denilir. Ancak birleşik sözcüklerin kimi ayrı olarak yazılırken kimi de bitişik olarak yazılır. Dolayısıyla birleşik sözcüklerden biri olan gözyaşı doğru yazılışı da TDK tarafından belirtilen bilgiler ışığında açıklanmalıdır. Bu bağlamda gözyaşı TDK kapsamındaki doğru yazılışı şu şekilde belirtilmelidir:

Gözyaşı

Yukarıda belirtildiği üzere "Gözyaşı ayrı mı yazılır?" sorusu "hayır" olarak yanıtlanabilir. Bu sözcük iki ayrı kelimenin birleşiminden oluşurken bitişik olarak yazılır. Dolayısıyla "Gözyaşı bitişik mi yazılır?" sorusunun yanıtı ise "evet" olarak belirtilebilir. Gözyaşı yazımı bitişik olarak yazılması gerektiği TDK Yazım Kılavuzu kapsamında da belirtilmiştir.