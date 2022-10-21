Gözyaşları içinde kocasının cinsel yayın yapması için zorladığını itiraf eden Twitch yayıncısından yeni hamle

Gerçek adı Kaitlyn Michelle Siragusa olan Amouranth ,Twitch ve OnlyFans’taki seksi paylaşımları sayesinde kısa sürede toplam 6 milyon takipçiye ulaştı. Her attığı adım olay olan fenomen isim geçtiğimiz günlerde açtığı bir canlı yayında evlendiğini ve kocasının kendisini tehdit ederek zorla cinsel içerikli yayın açtırdığını itiraf etmişti. Gözyaşları içinde hayranlarında yardım isteyen Amouranth, canlı yayındaki itirafından birkaç gün sonra yayınlarına ara verdiğini açıkladı.

“NE ZAMAN DÖNECEĞİMDEN EMİN DEĞİLİM”

Sosyal medyadan yaptığı açıklamada hayranlarıyla vedalaşan fenomen isim gönderisine, “Bir ara verdim ve ne zaman döneceğimden emin değilim” notunu ekledi. Eşinin yaptıklarından sonra psikolojik destek almaya başladığını ifade eden fenomen isim bir süre kendisiyle başbaşa kalmak istediğini dile getirdi.

Kötü günlerin yardım çığlığından sonra geride kaldığını ifade eden fenomen isim kocasının kimliğini hiçbir zaman kamuyouna açıklamamayı seçti. Evliliğini hayranlarından gizli tutmanın kocasının fikri olduğunu dile getiren Amouranth, “Kendimi duyduğumda berbat bir haldeydim. Bugünden itiaberen tüm hesaplarıma yeniden erişebiliyorum. O artık burada değil ve psikolojik yardım alıyor” dedi.



