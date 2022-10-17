Twitch yayıncısı Amouranth cinsel yayın yapması için zorlandığını itiraf etti! Tehdit eden ismi açıklayınca...

Gerçek adı Kaitlyn Siragusa olan sosyal medyada Amouranth adını kullanan Twitch yayıncısı sıklıkla ‘hot tube’ adı verilen müstehcen yayınlar yapmasıyla ünlü. Sosyal medyadan açtığı canlı yayında evli olduğunu itiraf eden Amouranth eşi tarafından şantaj ve tehditle müstehcen yayınlar açmaya zorlandığını açıkladı. Kamera karşısına geçerek canlı yayın sırada kocasını arayan Amouranth onunla takipçilerinin gözü önünde bir yüzleşme yaşadı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Gözyaşları içinde eşiyle yüzleştiği sırada kocası ilk olarak hakkındaki suçlamaları ve iddiaları yalanlasa da sonrasında fenomen ismin banka hesaplarının kontrolünü yürüttüğünü belirtti.

Amouranth telefon görüşmesinin sonrasında ise kocasıyla aralarındaki mesajlaşmaları da ifşa etti. ‘Süslü bir hapishanede’ yaşadığını söyleyen fenomen ismin mesajlarında kocasının 500 bin dolarlık parasını kuş barınağına bağışlayarak yok etmekle ve köpeklerini öldürmekle tehdit ettiği de gözüküyordu. Fenomen isim yayınlarını sosyal medya hesabından kaldırsa da kısa sürede gündem yaratmayı başardı.



