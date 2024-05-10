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  4. Gözyaşlarının sebebi belli oldu! Justin Bieber baba oluyor! Hailey Bieber hamileliğini böyle duyurdu

Gözyaşlarının sebebi belli oldu! Justin Bieber baba oluyor! Hailey Bieber hamileliğini böyle duyurdu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.05.2024 07:52
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Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, her yaptığıyla olay olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından ağlayan fotoğrafını paylaşan Justin Bieber, herkesi merak ettirmiş ve hatta eşi Hailey Bieber'dan ayrılacağı bile konuşulmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından ünlü çiftten şaşırtan bir paylaşım geldi. Şahsi hesaplarından video paylaşan çift müjdeli haberi duyurdu...

Gözyaşlarının sebebi belli oldu! Justin Bieber baba oluyor! Hailey Bieber hamileliğini böyle duyurdu

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, geçtiğimiz haftalarda yayınladığı fotoğrafla uzun süre magazin gündemine meşgul etmişti.

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Ağlarken fotoğrafını paylaşan Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber'dan ayrılacağı iddia edilmişti.

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Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından ünlü çiftten şaşırtan hamle geldi.

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MÜJDELİ HABER GELDİ

Kişisel hesaplarından bir video yayınlayan çift, hayranlarına müjdeli haberi duyurdu. Ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber hamile olduğunu belli eden bir kıyafet ile paylaşım yaptı. Ünlü çift ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

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Vitrin


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