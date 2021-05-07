GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı

Kırmızı Grup

Yarın:

14.00 Etimesgut Belediyespor-Karacabey Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Bayburt Özel İdare-Pendikspor (Bayburt Genç Osman)

15.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Sivas Belediyespor (Elazığ Doğukent)

15.00 Turgutluspor-Bodrumspor (Turgutlu 7 Eylül)

15.00 Kardemir Karabükspor-Kırşehir Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

15.00 Serik Belediyespor-Mamak (Serik İsmail Oğan)

15.00 Tarsus İdmanyurdu-Kırklarelispor (Tarsus İlçe)

15.00 Eyüpspor-Silahtaroğlu Vanspor (Esenler Erokspor)

15.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Pazarspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

15.00 GMG Kastamonuspor-Sakaryaspor (Gazi)

- Misli.com 3. Lig

1. Grup

10 Mayıs Pazartesi:

16.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Ofspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi) (1-2)

20.30 Bucaspor 1928-Arnavutköy Belediyespor (Yeni Buca) (1-1)

2. Grup

10 Mayıs Pazartesi:

16.00 Belediye Kütahyaspor-İskenderun (Zafer) (0-1)

20.30 Fethiyespor-Yomraspor (Fethiye İlçe) (2-1)

3. Grup

10 Mayıs Pazartesi:

16.00 İçel İdmanyurdu-Isparta 32 (Mersin) (0-0)

20.30 Esenler Erokspor-Çatalcaspor (Esenler Erokspor) (1-0)

4. Grup

10 Mayıs Pazartesi:

16.00 Bursa Yıldırımspor-1954 Kelkit Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri) (2-2)

16.00 Düzcespor-68 Aksaray Belediyespor (Düzce 18 Temmuz) (2-1)



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