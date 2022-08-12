GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'e ikinci hafta maçlarıyla devam edilirken, Spor Toto 1. Lig'de sezon tek maçla açılacak.

Süper Lig'de ikinci hafta, bu akşam saat 21.00'de başlayacak Trabsonspor-Atakaş Hatayspor müsabakasıyla açılacak. 1. Lig'de ise sezonun ilk maçı aynı saatte Altay ile Yılport Samsunspor arasında oynanacak.

Liglerde haftanın müsabaka programı şöyle:

- Süper Lig

Bugün:

21.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)

Yarın:

19.15 Yukatel Kayserispor-İstanbulspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.45 Galatasaray-Bitexen Giresunspor (Nef)

21.45 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Adana)

14 Ağustos Pazar:

19.15 HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)

19.15 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Yeni Hatay)

21.45 Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

15 Ağustos Pazartesi:

19.15 Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

- 1. Lig

Bugün:

21.00 Altay-Yılport Samsunspor (Alsancak Mustafa Denizli)

Yarın:

17.00 Manisa FK-Boluspor (Mümin Özkasap)

19.15 Çaykur Rizespor-Ankara Keçiörengücü (Çaykur Didi)

21.45 Gençlerbirliği-Altınordu (Eryaman)

21.45 Eyüpspor-Altaş Denizlispor (Eyüp)

14 Ağustos Pazar:

17.00 Bodrumspor-Yeni Malatyaspor (Bodrum İlçe)

20.00 Sakaryaspor-Göztepe (Yeni Sakarya Atatürk)

15 Ağustos Pazartesi:

19.00 Adanaspor-Tuzlaspor (Yeni Adana)

21.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Pendikspor (Erzurum Kazım Karabekir)



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