Grammy Ödülleri kırmızı halısı olay oldu! İşte gecenin dikkat çekenleri

Grammy Ödülleri'nde (2020 Grammy) ödül kazananlar ve sahne performansları kadar geceye katılan yıldızların kırmızı halı şıklığı da konuşuldu. Kırmızı halıda şıklığıyla öne çıkanlar Alessandra Ambrosio, Ariana Grande, Dua Lipa, Lizzo gibi isimler oldu. İşte 2020 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halıdan yansıyanlar...

2020 Grammy Ödülleri kırmızı halı

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Grammy'ler bu gece Los Angeles'ta düzenlenen törenle dağıtıldı. Bu yıl 62'nci kez düzenlenen Gramy Ödülleri Staples Center'daki törenle sahiplerini buldu. Ünlülerin kırmızı halı geçişi törenin en ilgi çekici yanlarındandı.

Kırmızı halıda bir yanda şıklık diğer yanda da ilginçlik yarışı yaşandı. Bazı ünlüler klasik bir şıklığı tercih ederken bazıları daha iddialı tercihler yaptı. Bu yılın en dikkat çeken ismi ise şarkıcı ve söz yazarı Ricky Rebel oldu.

Ricky Rebel 2020 Grammy Ödülleri'nde muazzam bir şemsiye ile tamamlanmış tuhaf bir kırmızı dantelli kostüm tercih etti. Kostümün olayı ise arkasındaydı.

Pantolonunun arkasını tanga bir kesim tercih eden Ricky Rebel poposuna ise bir mesaj yazmıştı. Mesajda ise 'Bunu azil et" yazıyordu. Rebel kırmızı halının en kötü giyinen ünlüleri arasına girdi.

Kırmızı halının dikkat çeken bir diğer ismi ise Dua Lipa idi. Lipa geceye sevgilisi Anwar Hadid ile birlikte katıldı.

Tamamen beyaz bir kıyafet giyen Lipa'nın elbisesi Alexander Wang imzalıydı. Lipa gece oyuncu dekoltesiyle zor anlar yaşadı ve sık sık göğüslerini kontrol etti.

Alessandra Ambrosio da gecenin dikkat çeken isimlerindendir. Siyah beyaz bir kıyafet tercih eden Alessandra Ambrosio'nun elbisesi Balmain imzalıydı.

Ariana Grande gecenin en şık konuğu olarak açık ara öndeydi. Birçok kişi onu "balonun prensesi" olarak tanımladı. Poz öncesi Grande'nin elbisesinin eteği üç yardımcı tarafından düzeltildi.

Genç yıldız Ariana Grande'ye törende babası Edward Butera ve annesi Joan Grande eşlik etti.

Genç şarkıcı Camila Cabello da gecenin dikkat çeken isimlerindendi. Genç şarkıcı Camila Cabello 62'nci Grammy töreninde sahneye çıktı. Gecede kendisine babası eşlik etti.

Kırmızı halının kendine baktıran bir diğer ünlüsü FKA Twigs oldu. FKA Twigs gotik tarzıyla korku filmlerinden fırlamış gibiydi.

Kırmızı halının belki de en dikkat çeken ismi Chrissy Teigen idi. Chrissy Teigen göğüs ve bacak dekolteli elbisesiyle tüm dikkatleri üstüne çekti.

Chrissy Teigen kırımzı halıda eşi John Legend ile birlikteydi. Güzel ismin elbisesi ise Yanina imzalıydı.

Müzik dünyasının "Oscar"ı olarak bilinen Grammy Ödülleri'nin sahiplerini bulduğu törende, 18 yaşındaki Billie Eilish, yılın kaydı, yılın albümü, yılın şarkısı başta olmak üzere 5 dalda ödül alarak geceye damga vurdu.

Sunuculuğunu ABD'li şarkıcı Alicia Keys'in yaptığı törenin açılışında helikopter kazasında hayatını kaybeden ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant da anıldı. Keys törenin Bryant'ın Los Angeles Lakers ile efsaneleştiği Staples Center'da düzenlenmesine atfen "Kobe Bryant'ın inşa ettiği evdeyiz, kalbimiz kırık" ifadesini kullandı.

Pop şarkıcısı Lizzo, açılıştaki performansına "Bu gece senin için Kobe" sözleriyle başladı.

Gecenin en çok ödül alan ismi Billie Eilish oldu. Genç yıldızın aldı ödüller şöyle: Yılın Kaydı: Bad Guy (Billie Eilish) Yılın Albümü: When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Billie Eilish)