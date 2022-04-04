Grammy Ödülleri'nde sahneye anons edildi! Tuvaletten koşarak gelen Doja Cat olay oldu

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden kabul edilen ve bu yıl 64'üncüsü gerçekleşen 2022 Grammy Ödülleri törenine ünlüler akın etti. Geçtiğimiz günlerde Paraguay’da planlanan konserinin hava koşulları nedeniyle iptal olması sonrası hayranlarının tepkisinin ardından müziği bıraktığını açıklayan Doja Cat ödül için kırmızı halıda boy gösterdi.

Son yıllarda ünlenerek özellikle TikTok akımlarında kullanılan şarkılarıyla oldukça popüler olan Doja Cat, en iyi ikili ya da grup performansı ödülü için sahneye anons edildi.

Ünlü rapçi anons sırasında tuvaletteydi ve koşarak sahneye gelip "Hayatımda en hızlı işememdi" yorumuyla seyircileri güldürdü.

Derin yırtmaçlı elbisesiyle sahneye çıkarken zor anlar yaşayan ünlü isim eliyle iç çamaşırı düzelttip frikik vermemek için de çaba sarf etti.

Doja Cat nefesini düzenleyip yırtmacını düzelttikten sonra duygusal anlar yaşadı.

