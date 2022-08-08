Grease filminin yıldızı Olivia Newton John hayatını kaybetti! Ailesi açıkladı: Huzur içinde vefat etti

John Travolta ile başrolünde oynadığı Grease'deki rolüyle tanınan Grammy ödüllü şarkıcı ve aktris Olivia Newton-John hayatını kaybetti.

"AİLESİ VE ARKADAŞLARIYLA ÇEVRİLİ OLARAK HUZUR İÇİNDE VEFAT ETTİ"

Ünlü sanatçının Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Bu sabah Güney Kaliforniya'daki çiftliğinde, ailesi ve arkadaşlarıyla çevrili olarak huzur içinde vefat etti" ifadeleri kullanıldı. Olivia Newton-John'un eşi John Easterling tarafından yazılan açıklamada, "Olivia, 30 yılı aşkın bir süredir göğüs kanseriyle olan yolculuğunu paylaşarak zaferlerin ve umudun bir simgesi olmuştur. Bitki tıbbı konusundaki şifa ilhamı ve öncü deneyimi, bitki tıbbı ve kanser araştırmalarına adanmış Olivia Newton-John Vakfı Fonu ile devam ediyor" denildi.

OLİVİA NEWTON-JOHN KİMDİR?

Şarkıcı ve söz yazarı da olan ünlü oyuncu John Travolta ile başrollerini paylaştığı Grease filmiyle tanındı. Altın Küre ödüllü oyuncu, 1992 yılında meme kanserini yendi, 2013'te yeniden kansere yakalandı ve 2. kez hastalığı yenmeyi başardı.

Sanatçı, 2020 yılında 3. kez meme kanserine yakalandığını açıkladı. 1974 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Birleşik Krallık'ı "Long Live Love" adlı şarkıyla temsil etmiş ve dördüncü olmuştur.

