Gribe doğal kalkan! Beyran çorbası her kaşıkta şifa veriyor

Uzmanlar, koronavirüsten korunmak için bağışıklık sisteminin çok güçlü olmasının altını çiziyorlar. İşletmeci Onur İbili de kuzu eti, sarımsak, acı kırmızı biber ve limondan oluşan Beyran Çorbası’nın, gribe karşı adeta doğal bir kalkan olduğunu söylüyor. Gazianteplilerin vazgeçilmezi olan çorbanın son yıllarda ününün il sınırlarını aştığını belirten Onur İbili, kış aylarının gelmesi ve koronavirüs salgınının artmasıyla hem lezzetli hem de çok şifalı olan Beyran Çorbası’na ilginin arttığına dikkat çekiyor.

Beyran, yapması zahmetli, zor bir çorba. O nedenle iyi yapan yerlerde yemek en güzeli. Ancak koronavirüs önlemleri kapsamında restoranlar artık paket servise geçti. Bu şifalı lezzetten mahrum kalmamanız için Küşleme Kebaphan’ın ustaları, evde hazırlayabileceğiniz bir Beyran Çorbası tarifi hazırladı. Yapın sıcak sıcak için, virüslere dur deyin!

BEYRAN ÇORBASI MALZEMELERİ

500 gram et

1 kilogram ilikli kemik

100 gram içyağı

50 gram ipek biber

50 gram sarımsak

Tuz

YAPILIŞI

Et ile kemiği kazana koyun, suyunu çekip kefi gelince alın. Daha sonra tuz, 1 adet patates, 1 adet soğan ekleyin, tencerenin kapağını kapatın, pişince etini çıkarın. Sonra bir kazana içyağını koyun eriyince biber ve sarımsağı atın. Eti küçük küçük parçalara ayırıp ekleyin. Haşladığınız kemik suyunu ekleyin. 20 dakika kaynadıktan sonra çorbanız hazır.

