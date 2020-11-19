YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Gribe doğal kalkan! Beyran çorbası her kaşıkta şifa veriyor

Gribe doğal kalkan! Beyran çorbası her kaşıkta şifa veriyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 19.11.2020 12:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gribe doğal kalkan! Beyran çorbası her kaşıkta şifa veriyor

Gaziantep’in en ünlü yöresel lezzetlerinden Beyran Çorbası, içerdiği besinlerle grip, nezle gibi hastalıklara yakalanmayı engelliyor. Hasta olanların çabuk şekilde iyileşmesini sağlayan beyran çorbası bağışıklığı da güçlendiriyor.

Uzmanlar, koronavirüsten korunmak için bağışıklık sisteminin çok güçlü olmasının altını çiziyorlar. İşletmeci Onur İbili de kuzu eti, sarımsak, acı kırmızı biber ve limondan oluşan Beyran Çorbası’nın, gribe karşı adeta doğal bir kalkan olduğunu söylüyor. Gazianteplilerin vazgeçilmezi olan çorbanın son yıllarda ününün il sınırlarını aştığını belirten Onur İbili, kış aylarının gelmesi ve koronavirüs salgınının artmasıyla hem lezzetli hem de çok şifalı olan Beyran Çorbası’na ilginin arttığına dikkat çekiyor.

Beyran, yapması zahmetli, zor bir çorba. O nedenle iyi yapan yerlerde yemek en güzeli. Ancak koronavirüs önlemleri kapsamında restoranlar artık paket servise geçti. Bu şifalı lezzetten mahrum kalmamanız için Küşleme Kebaphan’ın ustaları, evde hazırlayabileceğiniz bir Beyran Çorbası tarifi hazırladı. Yapın sıcak sıcak için, virüslere dur deyin!

BEYRAN ÇORBASI MALZEMELERİ

  • 500 gram et
  • 1 kilogram ilikli kemik
  • 100 gram içyağı
  • 50 gram ipek biber
  • 50 gram sarımsak
  • Tuz

YAPILIŞI

Et ile kemiği kazana koyun, suyunu çekip kefi gelince alın. Daha sonra tuz, 1 adet patates, 1 adet soğan ekleyin, tencerenin kapağını kapatın, pişince etini çıkarın. Sonra bir kazana içyağını koyun eriyince biber ve sarımsağı atın. Eti küçük küçük parçalara ayırıp ekleyin. Haşladığınız kemik suyunu ekleyin. 20 dakika kaynadıktan sonra çorbanız hazır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular
Mutfakta Karadeniz rüzgarı: Karalahana çorbasıMutfakta Karadeniz rüzgarı: Karalahana çorbası
Mükemmel patates püresi için 'ezber bozan' taktikMükemmel patates püresi için 'ezber bozan' taktik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İbo Show'da büyük sürpriz! İşte yeni bölüm konukları

İbo Show'da büyük sürpriz! İşte yeni bölüm konukları

Sophie Kasaei meydan okudu: 'Kilolarımdan dolayı zorbalığa uğruyordum...'

Sophie Kasaei meydan okudu: 'Kilolarımdan dolayı zorbalığa uğruyordum...'

Bomba transfer! Ünlü oyuncu, Safiye'nin sevgilisini canlandıracak

Bomba transfer! Ünlü oyuncu, Safiye'nin sevgilisini canlandıracak

Ezgi Mola isyan etti! 'Çok terbiyesizce buldum'

Ezgi Mola isyan etti! 'Çok terbiyesizce buldum'

Sevilen dizi ekrana böyle veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana böyle veda ediyor!

Mutfakta Karadeniz rüzgarı: Karalahana çorbası

Mutfakta Karadeniz rüzgarı: Karalahana çorbası

İlginizi Çekebilir

Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin

Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin

Bu tostun sırrı 62 yıl öncesine dayanıyor! Ustası püf noktasını verdi

Bu tostun sırrı 62 yıl öncesine dayanıyor! Ustası püf noktasını verdi

Enfes domates çorbası nasıl yapılır?

Enfes domates çorbası nasıl yapılır?

Sütte levrek nasıl yapılır?

Sütte levrek nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

En iyi patates kızartması nasıl yapılır?

En iyi patates kızartması nasıl yapılır?

Diğer Haberler

Künefe nasıl yapılır? Kolay künefe tarifi nedir? Kolay künefe malzemeleri neler? İşte evde kolay künefe yapımı

Karantinada yapılacaklara yenisi eklendi: Kolay künefe tarifi

Kırmızı et tadında üstelik üçte bir fiyatına: İstiridye sote tarifi

Kırmızı et tadında üstelik üçte bir fiyatına: İstiridye sote tarifi

Karalahana çorbası nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta karalahana çorbası tarifi nedir? Karalahana çorbası malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta karalaha çorbası tarifi...

Mutfakta Karadeniz rüzgarı: Karalahana çorbası

Şeflerin göz bebeği pazı sarması tarifi! Lezzeti sosunda saklı

Şeflerin göz bebeği pazı sarması tarifi! Lezzeti sosunda saklı

Kaşarlı köfte nasıl yapılır? MasterChef kaşarlı köfte köfte tarifi nedir? Kaşarlı köfte malzemeleri neler? İşte kaşarlı köfte tarifiyle ilgili detaylar

MasterChef'e damga vuran köfte! İşte tarifi

Akçaabat köfte nasıl yapılır? MasterChef Akçaabat köfte tarifi nedir? Akçaabat köfte malzemeleri neler? İşte Akçaabat köftesi tarifiyle ilgili detaylar

Mangal kokuları evlere kadar geldi: İşte Akçaabat köfte tarifi!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.