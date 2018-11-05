Grip ve faranjiti kökünden bitiriyor!

Ballı soğan kürü malzemeleri

Bir adet orta boy soğan

Bir yemek kaşığı organik bal

Hazırlanışı:

Soğanın kabuğunu temizledikten sonra halka şeklinde doğrayın ve cam kavanozun içine alın. Üzerine bir yemek kaşığı balı ekleyin. Kavanozun ağzını kapatın Üç saat bu şekilde bekletin. Bu süreçte soğan suyunu salacak ve bal ile karışmaya başlayacaktır. Üç saatin sonunda karışım hazır.

Hazırlanan ballı soğan kürünün antibakteriyel özelliği vardır. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve öksürüğü hızlı bir şekilde keser. Küçük çocuklar için yemeklerden sonra günde 3 defa 1 tatlı kaşığı verebilirsiniz. Yetişkinler için ise yemeklerden sonra günde 3 defa olacak şekilde 1 yemek kaşığı kullanılabilir.

Soğan suyunun diğer faydaları

Astım ve bronşit için doğal bir ilaçtır. Son derece etkilidir.

Balgam söktürücü etkisi vardır.

Uykusuzluğa karşı etkilidir.

Doğal idrar söktürücüdür.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Alternatif tarif: Adaçayı ve ekinezya kürü

Bir türlü geçmek bilmeyen grip ve faranjite karşı kürü hazırlayabilirsiniz. Bunun için;

Bir fincan kaynatılmış sıcak su içine 3 gram adaçayı yaprağı ve çok az bir miktar ekinezya ekleyin. Adaçayını 10 dakika demlendirin. Sonrasında bu karışımla gün içinde gargara yapabilirsiniz.



