Gripten korunma yolları neler? Grip olmamak için ne yapmalı?

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte enfeksiyon hastalıkları da kol gezmeye başlıyor. Bilhassa influenza olarak adlandırılan virüsün neden olduğu grip, toplumu ciddi anlamda olumsuz yönde etkiliyor. Yaygın ve aynı zamanda bulaşıcı özellik taşıyan grip, ateş, boğaz ağrısı, kusma, burun akıntısı, halsizlik ve bazen de ishal gibi belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Ancak birkaç günlük rutin ile bu hastalıktan korunmak mümkün olabiliyor.

SAĞLIKLI BESLENMEYE ÖZEN GÖSTERİN

Gripten korunmanın en etkili yolu sağlıklı beslenmekten geçiyor. Kış aylarında güçlü bir bağışıklık sistemi için hem bitkisel hem de hayvansal proteinleri yeteri kadar almak gerekiyor. Ayrıca çinko, C vitamini ve Omega-3 içeriğinden zengin gıdalarla da vücut bağışıklığı desteklenmelidir. Çinko ihtiyacı için kuzu ve sığır eti, ıspanak, kuru fasulye, bezelye, mantar ve kabak, C vitamini ihtiyacı için portakal, mandalina ve bol limonlu salatalar, Omega-3 içinse haftada 2-3 kez balık ve günde 2 tam ceviz tüketilebilir. Kış aylarında havaların soğuması ile su tüketimi azalır. Fakat kışın da yeterli su tüketimine dikkat edilmelidir. Isınmak amacıyla rağbet edilen çay kahve gibi içecekler suyun yerini tutmadığı gibi, aksine vücuttan su atılmasına sebep olur. Bu nedenle günde en az 2 litre su tüketmeye de özen gösterilmelidir.